Comment devenir fort sur FIFA ?

Parmi les jeux vidéo les plus célèbres, vous avez certainement entendu parler de FIFA. Un jeu de football dans lequel vous vous plongez dans un univers réel avec des joueurs assez techniques. Connaître un jeu n’est pas forcément savoir y jouer ou encore savoir bien y jouer.

En effet, il est possible que ce soit vous qui prenez une correction lors d’un match entre potes par exemple. Du coup, pour que cela n’arrive plus, nous vous proposons des astuces pour devenir meilleur à ce jeu particulièrement pour la dernière version du jeu.

Prenez le contrôle avec le nouveau drag pack

Tout est mis en place dans la nouvelle version du jeu pour vous faire gagner contre votre adversaire de jeu. Ici, c’est le drag pack qui n’est rien d’autre une nouvelle mécanique mise en place. De manière pratique, cette nouvelle mécanique vous permet de garder la balle sous-contrôle, de faire face à l’adversaire tout en ayant verrouillé la balle.

La première action est possible en appuyant simultanément L1/LB et la seconde en pressant R1/RB. Le drag pack est particulièrement efficace pour vous créer des espaces en attirant vers vous les défenseurs adverses. Votre adversaire aura l'impression d'avoir une défense faible.

Menez la contre-attaque

Si dans la version précédente du jeu (FIFA 19) il était possible aux défenseurs de rattraper les attaquants plus rapides qu’eux, ce n’est plus le cas en FIFA 20. En effet, tout est fait pour toucher de plus près la réalité. Il est donc recommandé pour cette nouvelle version de sprinter autant que possible avec vos meilleurs attaquants afin de mener une contre-attaque.

L’évidence, c’est que votre adversaire risque de ne voir qu’une flopée de buts dans son camp. C’est un système de jeu qui l’emporte facilement sur celui du passe-passe.

Optez pour la finition sang-froid

Rien de mieux que de marquer un but d’exception en faisant preuve de calme et d’un sang-froid total. Cela donne du goût à votre victoire. C’est ce qu’a compris les concepteurs en remettant cette finition dans le jeu.

Toutefois, cette finition est plus étudiée et moins facile à réaliser. L’avantage ici, c’est qu’une fois que vous avez la maîtrise de ce geste, vous n’avez plus véritablement d’adversaire à votre taille. Vous risquez de surclasser tout le monde dans le jeu. Cependant, arriver à une étape pareille, mérite application et entraînement. À cet effet, le mode coup d’envoi vous permet d’être assez efficace.

Prenez connaissance des nouvelles façons de faire les passes

Avec la nouvelle version du jeu, il est possible pour vous de faire passer le ballon à quelques centimètres en hauteur des jambes de votre adversaire. Sur PlayStation, il vous suffit de cliquer rapidement X ou triangle deux fois. Sur une Xbox, vous avez le même effet avec A ou Y. Vous pouvez également faire une passe lobée en profondeur en mettant assez de puissance pour dérouter votre adversaire. Pour réaliser ce geste de professionnel, il vous faut combiner L1 plus triangle ou LB plus Y sur Xbox.

Faites jouer votre gardien sur corner

Il n’est pas rare dans un vrai match de voir un gardien de but venir assister ces coéquipiers dans les derniers instants. Le onzième joueur peut en effet être l’homme de la situation lorsque les dix autres n’arrivent pas à trouver la faille. Vous pouvez faire venir votre gardien en appuyant triangle ou Y. Bien que le stratagème soit un peu audacieux, il est toujours bien d’essayer. Comme nous vous le disions, il est possible que le but salvateur vienne de votre gardien.

Mettez la dose qu’il faut dans vos tacles

Sur les versions précédentes, il n’est pas rare de voir que de nombreuses erreurs sont imputables à la défense. Avec cette nouvelle version, il ne sera pas facile de défendre. Cependant,, l’avantage de taille que vous avez, c’est que vous êtes le seul maître au contrôle. Dans cette nouvelle version, il vous est donc possible de doser convenablement vos tacles en y apportant la puissance qu’il faut. Glissé ou debout, un tacle bien exécuté ne donnera aucune chance à l’adversaire de faire mouche.

Le respect scrupuleux de ces différents éléments vous permettra de battre facilement vos adversaires pour ne pas dire les humilier à FIFA 20.