Avignon 2022 – Nos petits penchants : il est où le bonheur, il est où ?

Nos petits penchants est un spectacle sans parole, sur l’injonction au bonheur dans notre société contemporaine.

Nos petits penchants est un spectacle de marionnettes poétique et profond qui aborde le vaste sujet du bonheur. Celui que l’on montre et celui que l’on ressent au fond de soi, pas toujours là au mêmes moments…

« Êtes-vous heureux ? » ; « Quelle image donnez-vous aux autres de votre propre bonheur ? » Voilà quelques-unes des questions qui ouvrent le spectacle et posent le sujet. Puis, les marionnettes muettes entre en scène pour donner forme à cette réflexion. Le décor prend vie, et nous sommes immédiatement sous le charme.

Des marionnettes face au bonheur

La lumière se pose alors sur un assemblage de boîtes en carton superposées en arrière de la scène. Sur chacune d’elles, un visage apparaît d’un côté. De l’autre, une maison éclairée ou non de l’intérieur. On comprend alors que ces maisons symbolisent ce que ressent véritablement chacun de ces êtres, son « intérieur ».

Deux autres espaces de jeux représentant des lieux de vie distincts apparaissent de part et d’autre de la scène. Le point de départ de l’histoire, c’est le livre à succès d’un coach de vie : ‘Soyez heureux ‘. Plusieurs personnages de différentes générations se le procurent avec enthousiasme et tentent sous nos yeux d’en appliquer les sept préceptes. Certaines de ces « recettes miracles » sont poussées à l’extrême pour mettre en évidence leur absurdité. On rit, tout en sachant que la réalité n’est pas si loin…

L’univers dans lequel nous emmène Nos petits penchants est très inventif. Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman, Corinne Amic & David Chevallier donnent vie à ces marionnettes en laine feutrée avec beaucoup de délicatesse et une précision admirable. Elles sont attachantes, touchantes, parfois drôles avec leurs apparences un peu bancales, leurs regards qui bougent et leurs solitudes.

Le bonheur en vitrine

Ce spectacle de la compagnie Des fourmis dans la lanterne interroge cette injonction au bonheur qui a cours dans notre société, qui prend la forme de recettes miracles à suivre et qui s’accompagne d’une forme de concurrence. Être heureux, oui, mais être plus heureux que les autres surtout. Le bonheur doit s’atteindre, mais aussi se montrer et se comparer, quitte à ne pas être complètement vrai.

Cette compétition est très intelligemment mise en scène par ces boîtes en carton qui s’élèvent tour à tour les unes au-dessus des autres au gré des efforts accomplis par chacun et du niveau de bonheur obtenu. Et s’ils se trompaient ? Et si le partage, la joie d’être ensemble, l’amour, l’entraide, étaient les meilleurs moyens d’être heureux ? S’il suffisait d’ouvrir notre cœur et de recréer le contact avec l’autre au lieu de chercher sans cesse à être comme lui ou mieux que lui ?

Un spectacle pour petits et grands

C’est évidemment vers cette prise de conscience que se dirigent les personnages. Et ce sont les uns après les autres qu’ils vont s’éclairer de leur lumière intérieure tandis qu’ils décideront de s’accepter tels qu’ils sont et de tendre la main à l’autre. Cette partie du spectacle donne lieu à des scènes particulièrement jolies et poétiques.

D’ailleurs, d’un point de vue purement visuel, cette création a tout pour séduire le jeune public. En témoigne mieux que nos mots le « Wouah, c’est super maman ! » exprimé comme un cri du cœur par un bambin en plein milieu du spectacle ! En revanche, le message de fond – traité de manière plutôt symbolique – est davantage accessible aux plus grands.

Toutefois, les rencontres et échanges en bord de plateau avec les comédiens à l’issue du spectacle permettent de poursuivre la réflexion. Un carnet du spectateur est également distribué pour présenter les différents personnages et apporter des compléments d’explications aux plus jeunes. Une démarche complète et aboutie qui donne un résultat vraiment réussi et des images qui resteront en mémoire.

Nos petits penchants, de Pierre-Yves Guinais & Yoanelle Stratman, avec Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman, Corinne Amic & David Chevallier, se joue du 07 au 26 juillet, à 10h, à l’Artéphile (relâche le mercredi).

