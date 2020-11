Happiest Season : Kristen Stewart et Mackenzie Davis en couple dans le trailer

Alors que la période des films de Noël et de romance approche, Hulu propose la bande-annonce de Happiest Season avec Kristen Stewart et Mackenzie Davis, entre autres.

Distribué par la plateforme, le film de Sony réalisé et co-écrit par Clea DuVall voit donc les deux actrices former un couple adorable. Stewart doit faire sa demande à Davis sauf que cette dernière n’a pas fait son coming out à ses parents (Victor Garber et Mary Steenburgen), bons conservateurs américains. Pas de bol, les vacances se passent chez eux et la fête familiale risque de devenir imprévisible. Un feel good sur l’acceptation et le vivre ensemble dans lequel Dan Levy jouera le meilleur ami de Stewart tandis que les caméos de Alison Brie, Aubrey Plaza, Jake McDorman, Ana Gasteyer ou Mary Holland font de cette rom-com à venir un immanquable de Noël.

Happiest Season sera diffusé sur Hulu le 25 novembre mais n’a pas encore de date de sortie chez nous.