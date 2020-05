DC Universe menacée par HBO Max ?

L’avenir du service de SVOD spécialisée dans le comics Dc Universe est pour le moins nébuleux avec l’arrivée en grand pompe de HBO Max, l’autre plateforme de WarnerMedia.

En effet, la plateforme de comics lancée en 2018 qui aura produit et hébergé des shows tels que Titans ou Doom Patrol se voit menacée par la mise en ligne de HBO Max à la fin du mois. Appartenant toutes deux à la Warner, cette dernière accueillera l’entièreté du catalogue Dc, rendant quelque peu inutile la première. Pourtant, d’après Business Insider, un ancien employé de Warner Media digital labs rapporte que « l’impression aux bureaux est que DC Universe va rester là encore un an ou deux », avec « l’envie de le maintenir, mais de laisser ça à petite envergure”.

« DC Universe met l’accent sur ses comics et personne ne sait vraiment où se situe le contenu vidéo«

Un décision paradoxale qui aura pour conséquence de faire entrer en concurrence la petite Dc Universe avec le mastodonte HBO Max. Comme le précise Richard Cooper, directeur de recherche à Ampire Analysis, “les services de niches doivent assurer des abonnées à long terme” à travers l’exclusivité de leurs programmes ce qui n’est pas le cas pour bon nombre de programme Dc universe. En effet, SyFy a récupéré la série animée Harley Quinn tandis que Doom Patrol sera sur HBO Max et Stargirl sur CW. Notons aussi Swamp Thing qui aurait été récupéré par cette même chaîne et qu’une série Green Lantern ainsi que Justice League Dark sont prévues sur HBO Max.

Ce sont donc l’animé Young Justice : Outsiders et le show live Titans qui restent porteurs de la plateforme à travers leur exclusivité. Par ailleurs, des spin-offs sur l’équipe de Robin seraient en question pour développer le catalogue. Mais il n’empêche que l’ancien employé de la Warner précise “qu’on dirait que DC Universe met l’accent sur ses comics et personne ne sait vraiment où se situe le contenu vidéo« et confesse que ce n’est clairement pas suffisant en terme d’attractivité. Ces même témoignages avoueront que la situation est des plus confuse. Et on les comprend.

HBO Max arrivera en ligne le 27 mai prochain aux Etats-Unis et Dc Universe est actuellement disponible sur les réseaux américains.