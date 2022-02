Concours Wolfboy : 3 codes VOD à gagner !

Avec ce concours WOLFBOY, partez pour une extraordinaire aventure vers l’âge adulte ! A l’occasion de sa sortie en VOD le 15 février, on vous propose de jouer pour tenter de gagner l’un des 3 codes VOD mis en jeu.

Paul, 13 ans, souffre d’hypertrichose, une maladie qui entraîne une pilosité envahissante sur l’ensemble du corps. Raillé pour son apparence, Paul décide de partir à la recherche de sa mère, qui l’a abandonné à sa naissance. Avec ses compagnons Aristiana et Rose, son voyage à travers les contrées du New Jersey l’emporte dans une folle aventure plein de rencontres surprenantes…

Wolfboy (notre critique) est un film poignant et touchant sur un jeune garçon mal dans sa peau, à la recherche de son identité et de sa mère. La maladie dont souffre le personnage principal existe vraiment, et serait d’ailleurs à l’origine du mythe du loup-garou. A la croisée du conte et du road movie, Wolfboy est un joli film rempli d’émotion, de magie, et de belles valeurs comme l’amitié et la tolérance. On y croise toute une galerie de personnages fantastiques à travers de beaux décors, pour un voyage inoubliable ! Avec Jaeden Martell (Ça, Midnight Special), John Turturro (Transformers, O’Brother) et Chloë Sevigny (Boys Don’t Cry, American Horror Story)

©L’Atelier d’Images

Tente ta chance !

Pour participer, il te suffit de répondre au formulaire ci-dessous*. Double ou triple tes chances en suivant nos pages Facebook et Twitter.

*Attention, une seule participation par personne est autorisée !

Tu as jusqu’au 28 février 2022 à minuit pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par mail. Concours disponible en France métropolitaine. Bonne chance !

© l’Atelier d’Images

*En remplissant le formulaire, la personne accepte que ses données personnelles soient utilisées pour la gestion du concours. Les données personnelles collectées serviront uniquement à l’envoi des lots et seront supprimées dans un délais d’un mois après la fin du concours le temps de s’assurer qu’il n’y a eu aucun problème de réception des lots. Seuls les administrateurs du site ont accès à ces données et seuls le nom, prénom et adresse postale du ou des gagnants sont envoyés au partenaire expéditeur. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter via cette adresse.