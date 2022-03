Concours Sais-tu pourquoi je saute ? – 3 DVD à gagner

Alors que la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme aura lieu bientôt – le 2 avril prochain – L’Info tout court et l’Atelier d’Images s’associent pour te faire découvrir SAIS-TU POURQUOI JE SAUTE ?, un documentaire immersif et poignant sur l’autisme, et t’en faire gagner des exemplaires en DVD.

Pourquoi évites-tu le contact visuel quand tu t’adresses à quelqu’un ? Est-il vrai que tu détestes qu’on te touche ? Pourquoi répètes-tu la même question sans arrêt ? Est-ce que tu préfères rester seul ? Pourquoi sautes-tu ?

Quand Naoki Higashida, un adolescent atteint d’autisme non-verbal, écrit à l’âge de 13 ans SAIS-TU POURQUOI JE SAUTE ?, il ne se doute pas qu’il va être à l’origine de la sensibilisation à cette maladie, et devenir ainsi le porte-parole de tous ceux qui, comme lui, sont incompris. Pour la première fois, le monde découvre que l’esprit d’un autiste est doté d’autant de curiosité, de subtilité et de complexité que celui de n’importe qui.

Récompensé dans 7 festivals, dont celui de Sundance, et réalisé par Jerry ROTHWELL (How To Change The World), le film SAIS-TU POURQUOI JE SAUTE ? mêle les écrits autobiographiques de Naoki Higashida et les portraits de cinq jeunes autistes à travers le monde. Ce documentaire cinématographique s’avère être un fantastique voyage sensitif où les paysages, les sons et les couleurs nous permettent de mieux appréhender l’univers et le quotidien des autistes. Une véritable immersion grâce à Joss, Emma, Ben, Amrit et Jestina qui nous amènent dans leur sphère pour aller au-delà des idées reçues.

Tente ta chance !

Pour participer, il te suffit de répondre au formulaire ci-dessous*. Double ou triple tes chances en suivant nos pages Facebook et Twitter.

*Attention, une seule participation par personne est autorisée !

Tu as jusqu’au 28 mars à minuit pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par mail. Concours disponible en France métropolitaine. Bonne chance !

