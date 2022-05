Concours Little Palestine : 3 DVD à gagner !

Filmé en plein siège de Yarmouk en Syrie, LITTLE PALESTINE est le premier long-métrage de Abdallah Al Khatib, une prise de conscience inédite des conditions de survie de ces hommes, femmes et enfants piégés par le régime de Bachar al-Assad. Le film distribué par Films de Force Majeure sortira le 17 mai et L’Info Tout Court vous invite à jouer pour tenter de gagner l’un de ces exemplaires.

Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar Al-Assad assiège le quartier de Yarmouk (banlieue de Damas en Syrie), plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk se retrouve alors isolé. Le réalisateur témoigne des privations quotidiennes, tout en rendant hommage au courage des enfants et des habitants de ce quartier.

« En état de siège, la vraie prison des assiégés, c’est le temps ».

Tourné entre 2013 et 2015 durant le siège de Yarmouk en Syrie, le premier long-métrage de Abdallah Al Khatib est un documentaire historique unique et essentiel. LITTLE PALESTINE transforme en effet une réalité géopolitique lointaine en une expérience à la fois intime, poétique et poignante.

Témoignage puissant et brutal sur un terrible drame humanitaire, cette œuvre bouleversante offre une prise de conscience inédite des conditions de survie de ces hommes, femmes et enfants piégés par le régime de Bachar al-Assad. Récit de résistance et de combat pour surmonter l’inacceptable, LITTLE PALESTINE ne tombe cependant jamais dans le misérabilisme. Malgré les privations, les bombardements et les morts, les assiégés tentent de survivre avec dignité. Au milieu de cette dévastation, ils opposent la puissance de leurs chants, de la musique et du sourire de leurs enfants.

Entre documentaire militant, film clandestin et chronique familiale, LITTLE PALESTINE accomplit un devoir de mémoire indispensable qui lui a valu d’être primé dans de nombreux festivals. Disponible dès maintenant en DVD, LITTLE PALESTINE ne laissera personne indifférent.

© 2021 Bidayyat for Audiovisual Arts – Films de Force Majeure. Tous droits réservés.

