[Comic-Con@Home] His Dark Materials dévoile le trailer de sa saison 2

Après une première saison introductive pour nous refamiliariser avec La Croisée des Mondes, HBO et BBC viennent de diffuser pendant le Comic-Con@Home le trailer de la deuxième saison de His Dark Materials.

Si les premiers épisodes souffraient d’une intrigue déjà connue pour ceux qui auraient vu le film de 2007, les images de cette saison 2 promettent d’étendre la narration et enfin d’entrer dans le vif du sujet. Lyra (Dafne Keen) est en cavale entre deux mondes différents et rencontrera Will (Amir Wilson), en fuite également, tous deux en quête de réponses quant à un multiverse dominé par une Eglise toute puissante. Point important, l’arrivée au casting de Andrew Scott où l’éternel Moriarty de Sherlock joue ici le père disparu de Will. Voilà un développement qu’on a hâte de découvrir.

La saison 2 de His Dark Materials sortira cet automne.