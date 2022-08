Test Partie Finale – Monster Hunter Rise : Sunbreak, un DLC qui frôle l’excellence

Monster Hunter Rise revient en force avec un DLC nommé Sunbreak qui a presque failli obtenir notre approbation complète.

Disponible depuis le 17 septembre 2020, Monster Hunter Rise a su nous satisfaire malgré son manque de contenu et de prises de risques. Il faut savoir que la licence a élargi son public grâce à Monster Hunter World, un épisode sorti fin 2017 qui a cassé de nombreux codes de la série, tout en apportant un DLC « Iceborne » extrêmement satisfaisant. Sans surprise, le nouvel opus obtient également un DLC qui compte rectifier le tir sur le manque de contenu et rehausser grandement la difficulté du titre. Pari réussi ?

Nous avons d’ores et déjà répondu à cette question à travers trois parties :

Cette dernière partie a pour vocation de condenser toutes les informations émises dans celles-ci et d’apporter un bilan final sur l’expérience proposée par ce DLC. C’est ti-par !

Tout d’abord, revenons sur les graphismes. Ceux-ci se révèlent de bonnes factures et se révèlent en haut du panier du catalogue Switch. La patte artistique s’avère excellente et le folklore japonais se prête très bien à la série. De plus, les panoramas vertigineux sont vraiment bien pensés . Il n’empêche qu’on reste un chouïa déçus car nous espérions avoir une amélioration graphique plus poussée. A cela s’ajoute la présence de quelques lags et une chute de framerate percutante dans le hub principal de Sunbreak…

Cependant, on a apprécié le travail effectué sur les différentes cinématiques du DLC. En effet, celles-ci se révèlent dynamiques, les animations sont réussies et la mise en scène s’avère remarquable. Autre point positif : la cinématique d’une rencontre avec une nouvelle espèce de monstres s’avère bien plus satisfaisante visuellement et auditivement parlant. Concernant la bande sonore du DLC, elle s’avère aussi excellente que la version de base. En effet, les mélodies nous enchantent dès les premières notes et frisent la perfection.

© Capcom

Ensuite, reparlons du scénario de Sunbreak et de sa durée de vie. Ton personnage doit venir en aide aux habitants de l’avant-poste d’Elgado, nouveau lieu faisant office de hub central. En effet, quelque chose aspire la vie de la faune et la flore ce qui menace l’écosystème de la région. Sans casser trois pattes à un canard, la trame principale se suit facilement et propose des évènements riches en action et en surprise. D’ailleurs, n’hésite pas à discuter avec Fiorayne et Chichae pour en apprendre davantage sur le lore.

Concernant la durée de vie du titre, elle promet de nombreuses heures de souffrance. Entre la pléthore de nouvelles quêtes (bien plus nombreuses que dans Rise), les monstres inédits et les anomalies, tu auras de quoi faire ! L’implantation du Rang Maître (anciennement appelé Rang G) apporte un nouveau souffle au titre et une difficulté largement réhaussée… et appréciable ! Bien que le contenu soit plutôt diversifié dans l’ensemble, on pourrait reprocher à Sunbreak son manque de prise de risques.

© Capcom

Pour terminer, revenons sur le gameplay et les nouveautés du titre. Sans tourner autour du pot, nous restons un peu déçus du nombre restreint d’apports inédits du DLC. Il n’empêche que les développeurs se sont penchés sur le sujet et ont ajouté quelques idées de gameplay inédites, rendant l’expérience plus excitante mais également plus stratégique. Ainsi, de nouvelles mécaniques ont été ajoutées aux différentes armes du jeu (au nombre de 14). Celles-ci multiplient les possibilités lors d’une chasse et décuple les combos réalisables. On se surprend même à passer de nombreuses heures à ajuster ses différentes stratégies pour qu’elles soient les plus optimales possibles.

En terme de nouveautés, le DLC apporte les quêtes « Parangon » qui permettent, aux joueurs offline, de s’essayer au multi avec un PNJ qui les accompagnent. L’idée s’avère bien pensée et permet de donner un avant-goût aux joueurs de jouer avec des inconnus voire des amis en ligne. D’ailleurs, la série atteint son apogée et montre son énorme potentiel quand on se lance dans les quêtes multi-joueurs. Même si cela peut réduire la difficulté du titre (et encore…) et parfois être confus à l’écran, la sensation de terrasser de grands monstres avec ses potes, ça n’a pas prix !

Au final, Monster Hunter Rise : Sunbreak ne révolutionne clairement pas la formule de base mais la perfectionne à son image.