Test Partie 3 – Monster Hunter Rise : Sunbreak, nouveautés bien conçues !

Monster Hunter Rise revient en force avec un DLC nommé Sunbreak, affinant un gameplay déjà très solide.

Lors de la 1ère partie de notre test sur Monster Hunter Rise : Sunbreak, nous avons mis l’accent sur la patte artistique du titre. Celle-ci s’avère excellente dans son ensemble, avec des panoramas vertigineux à couper le souffle, couplée à une bande sonore impeccable et maîtrisée de bout en bout. La seconde partie de notre test s’est consacrée, cette fois-ci, sur son scénario certes classique mais contenant de bonnes surprises. Nous avons aussi parlé de la durée de vie du DLC qui promet des dizaines d’heures de jeu en utilisant quelques procédés qu’on aurait préféré ne jamais rencontrer.

Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux nouveautés de gameplay introduites avec ce contenu additionnel. De manière générale, elles sont bien conçues et permettent de diversifier notre façon de terminer une quête et l’utilisation des armes de la licence.

En terme de mécanique pure, nous n’allons pas passer par quatre chemins : les apports inédits ne se bousculent pas et auraient pu être plus nombreux. Il faut dire que le titre de base apportait déjà de nombreux éléments intéressants et bienvenus. Il n’empêche que les développeurs se sont penchés sur le sujet et ont ajouté quelques idées de gameplay inédites, rendant l’expérience plus excitante mais également plus stratégique. Petit point noir sur le sujet : il aurait été préférable que ces éléments soient expliqués au fur et à mesure de l’histoire et non dès le début de Sunbreak, pour éviter tout oubli ou confusion…

Ainsi, les différentes armes de la licence (au nombre de 14) bénéficient de nouvelles techniques et attaques « Lien de soie », permettant de switcher entre deux sets de talents de substitution. Cet aspect, anodin de prime abord, multiplie les possibilités lors d’une chasse et décuple les combos réalisables. En plus de cela, une pléthore de nouveaux talents ont été ajoutés, rendant la personnalisation de son personnage encore plus poussée que dans Rise ! Les ajouts les plus jouissifs s’avèrent la nouvelle technique d’esquive et surtout la course automatique sur les murs… même si celle-ci peut s’avérer fatale quand elle s’active alors que tu voulais juste esquiver l’attaque d’un monstre !

© Capcom

La plupart des joueurs adeptes de la saga savent que le cœur de Monster Hunter se trouve dans son système d’aventure collaborative. C’est là où la série atteint son apogée et montre son énorme potentiel. Le mode multijoueur permet donc de rejoindre ses amis (ou des inconnus) pour s’adonner aux massacres de monstres désignés dans les différentes quêtes. Bien que le système de « matchmaking » soit loin d’être parfait, il fait le taff et il n’est pas difficile de trouver rapidement une partie à rejoindre. Encore faut-il avoir un bonne connexion internet et surtout l’abonnement online sur Switch…

Si jamais tu ne remplis pas les deux conditions juste au dessus, pas de panique ! En effet, Capcom a décidé de satisfaire les joueurs solos, grâce à un système d’IA, appelées « Parangons ». Cela signifie que certains PNJ vont accompagner le héros dans certaines missions et permettent d’avoir un aperçu de ce qu’est la chasse à plusieurs. Ces PNJ ont leurs propres capacités de terrain, utilisent des armes de prédilections et adoptent des stratégies de combat différentes. Ces nombreuses quêtes se révèlent importantes, dans le sens où elles te permettent de tisser des liens avec les personnages et de débloquer, par la suite, des quêtes dites « Expéditions ».

L’idée s’avère vraiment intelligente et bien pensée car elle permet d’apporter une certaine variété à l’aventure en solo, tout en donnant goût aux joueurs de se lancer en ligne. Il est important de pointer du doigt la qualité de l’Intelligence Artificielle des PNJ. En effet, celle-ci se révèle particulièrement efficace et maîtrisée, rendant les missions exaltantes et clairement réussies. Ainsi, tous ces éléments inédits et novateurs rendent l’expérience extrêmement addictive et jouissive et place Sunbreak dans le haut du panier des DLC à faire !

En résumé, quel est notre avis final sur Monster Hunter Rise : Sunbreak ? Nous y revenons ici.

Monster Hunter Rise : Sunbreak est disponible depuis le 14 juin 2022 sur Nintendo Switch et PC.