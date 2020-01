Pour tous les gamers qui attendaient avec impatience de mettre la main sur Temtem, le MMO « Pokémon-like » du studio Créma, c’est désormais possible.

En effet, les développeurs te permettent de pouvoir y jouer en accès anticipé pour 30,99€ sur Steam. De ce fait, en l’état actuel, tu auras accès à environ 50% du jeu. cela représente les 3 premières îles, plus de 80 Temtem à capturer et plus d’une vingtaine d’heures de gameplay avec le contenu actuel de la campagne. Il faut savoir également que Temtem devrait être finalisé courant 2021 et tu n’auras pas besoin de repasser à la caisse pour obtenir la suite de l’aventure.

Temtem est désormais disponible sur Steam pour 30,99€.