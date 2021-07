SOS Fantômes : l’Héritage dévoile enfin sa nouvelle bande-annonce

Après plusieurs teasers assez minimalistes et un trailer il y a déjà plus d’un an, maudit COVID, voilà enfin une bande-annonce en bonne et due forme pour SOS Fantômes l’Héritage.

Jason Reitman prend donc la caméra (et la plume) pour une suite directe des films de son propre paternel, et nous propose donc logiquement un hommage aux premiers Ghostbusters à travers nombre de références que la bande-annonce s’amuse à distiller dans des images empreintes de nostalgie. Forcément, pour surfer sur la mode, l’histoire est donc ancrée dans les années 90, où l’on retrouve d’ailleurs une partie du cast de Strangers Things qui va encore une fois tenter de sauver le monde, mais cette fois de fantômes camouflés dans le sous-sol de la ville de Summerville, laquelle est justement sujette à des tremblements de terre récurrents. Sacrée coïncidence. Mais il n’en faut pas plus pour que notre club des 5, aidé de Paul Rudd, ne réutilise rapidement la voiture de papi tout en modernisant vite fait bien fait les fameux fusils plasma et les proto-packs en les télécommandant, c’est quand même plus pratique.

SOS Fantômes : l’Héritage sortira le 10 novembre.