PlayStation Plus : les jeux du mois de février 2020 !

Petit bonus PlayStation Plus pour ce mois de févier 2020 ! En plus de BioShock: The Collection de 2K Games et The Sims 4 d’Electronic Arts , le jeu PlayStation VR Firewall Zero Hour du studio First Contact Entertainment vient s’incruster !

BioShock : The Collection

Revisitez Rapture et Columbia, à la redécouverte de BioShock, la franchise au succès phénoménal. BioShock: The Collection reprend les trois aventures épiques de l’univers BioShock, magistralement remasterisées en 1080p.

BioShock: The Collection regroupe tout le contenu solo de BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite, ainsi que tout le contenu additionnel solo, le pack ‘Le Meilleur de Columbia‘, et une version commentée par Ken Levine et Shawn Robertson, Imagining BioShock.

Les Sims 4

Nouveau look, même contenu fantastique, redécouvrez Les Sims comme si vous ne les aviez jamais quitté. Explorez et personnalisez les moindres détails de vos Sims et de vos maisons, et bien plus encore. Personnalise tes Sims, crée la maison idéale, découvre de nombreux lieux.

Firewall Zero Hour

Dans ce jeu entièrement VR, tu devras faire preuve de stratégie, de communication et de domination. Coordonne des interventions tactiques à dans ce jeu de tir réaliste. Rejoind une unité de mercenaires d’élite et livre des batailles à hauts risques pour obtenir ou protéger des informations vitales.

Ces trois jeux PlayStation Plus seront disponibles pour tous les abonnés au PlayStation Plus du 4 février au 2 mars 2020.