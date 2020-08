Nouvel album solo d’Orianthi prévu cet automne

Les fans de hard rock ne l’attendaient plus ! Après sept ans de silence, la guitariste Orianthi vient d’annoncer la sortie de son sixième album solo pour l’automne prochain. Ce nouveau disque sera produit par le label indépendant Frontiers Music Srl. Son président, Serafino Perugino, se réjouit :

« Nous sommes absolument honorés d’avoir Orianthi sur notre label! Depuis que nous avons entendu parler, pour la première fois, qu’elle travaillait sur des nouveautés musicales, nous savions que nous devions être impliqués. Elle est à la tête des nouveaux talents de la scène rock actuelle et nous sommes impatients de diffuser sa musique auprès de ses fans et du monde entier». Serafino Perugino, président de Frontiers Music Srl

A seulement 35 ans, Orianthi semble avoir l’avenir devant elle. Avec une carrière commencée pratiquement au berceau, elle affiche déjà une série de références ébouriffantes. Guitariste principale de Michael Jackson sur sa tournée This Is It, puis d’Alice Cooper, Orianthi découvre la guitare à l’âge de 6 ans. A l’image d’un Joe Bonamasa, elle attire rapidement l’attention de grands noms du hard rock et notamment de Steve Vai. Elle démarre sa carrière solo en 1999 avec l’album Under The Influence, jalonnée de succès. Parmi eux, le titre According to You, qui atteint aujourd’hui les 17 millions d’écoute sur Spotify.

L’artiste se déclare très enthousiaste à l’approche de la sortie de son nouvel album chez Frontiers et déclare :

« Je suis ravie de commencer ce nouveau chapitre avec Frontiers! Leur passion et leur enthousiasme pour la musique me rappellent tellement pourquoi j’aime créer de la musique. Je ne pourrais pas être plus anthousiame qu’à l’idée de sortir mon prochain album avec eux » ». De premiers extraits devraient sortir très bientôt ! Orianthi

Le nouvel album d’Orianthi est prévu pour l’automne 2020.