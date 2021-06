Infinite : Mark Wahlberg est immortel dans la bande-annonce

Si Highlander sera bientôt de nouveau dans les tuyaux, voilà que Infinite propose un pitch similaire, avec Mark Wahlberg bien décidé à casser des culs à l’infini dans cette première bande-annonce.

Pourtant, si ce premier trailer annonce effectivement du lourd pour un film de science-fiction énervée, la première moitié de ces images nous posent plutôt le tableau d’une mémoire défaillante pour notre bon Marky Mark : des objets anciens, des armes à l’allure de reliques, seraient les siens. En effet, la suite corrobore le scénario officiel, à savoir qu’un schizophrène comprend être un « infinite », soit une personne capable de se réincarner et qui conserve les souvenirs de ses vies passées. Évidemment il sera éduqué à cette vie par d’autre infinites mais également traqués par une organisation dirigée par l’excellent Chiwetel Ejiofor. On avoue être bien motivé par cette inspiration à peine déguisée de Highlander (surtout qu’il a un katana !) ou de Sense8 mais surtout par le retour de Antoine Fuqua derrière la caméra surtout que le scénario est signé John Lee Hancock. De bons ingrédients qu’il nous tarde de découvrir sauf que le film ne sortira officiellement que sur la jeune plateforme de la Paramount aux Etats-Unis, on doute voir le long-métrage sortir ultérieurement chez nous en salles, peut-être sera-t-il revendu à une autre plateforme mais on penche pour la case VOD. Qui vivra verra.

Infinite sera diffusé sur Paramount+ le 10 juin.

