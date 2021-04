Batman : Un Long Halloween dévoile son trailer

L’adaptation en film d’animation du comics culte Batman : Un Long Halloween montre ses premières images en bande annonce.

Avant d’en voir l’inspiration dans The Batman de Matt Reeves, le célèbre comics de Jeph Loeb et Tim Sale a le droit à une adaptation à proprement parler sur le marché de la vidéo. Comme nous en a habitué les animés DC, l’animation du métrage est bien éloignée de la patte graphique de son dessinateur qui misait sur une esthétique bien plus contrastée et des traits beaucoup plus fantasques. A défaut d’avoir ce style si atypique, on espère compter sur une intrigue tout aussi maline que le scénario de Loeb. Cet animé sera la première partie d’un diptyque, dont la suite aura le droit à une classification R comparé à celle-ci.

Comics Batman : Un Long Halloween par Jeph Loeb et Tim Sale.

Il est mise en scène par Chris Palmer, qui a fait ses armes en tant que storyboarder sur Young Justice, Ultimate Spider-man ainsi que Dragon 3 pour le cinéma. Tout cela avant de passer à sa première réalisation avec Superman : Man of Tomorrow. Il s’affirme donc comme le renouveau de ces animés après le DC Animated Movie Universe (DCAMU) qui a commencé en 2013 avec La Ligue des justiciers : Le Paradoxe Flashpoint et s’est terminé l’année dernière avec Justice League Dark : Apokolips War. Batman : Un long Halloween reprend donc l’intrigue du comics, dans laquelle Batman, 1 ans après ses débuts, enquête sur le mystérieux Holiday, un tueur de gangster en série qui sévit les jours de fête. De quoi revoir Gotham sous le joug de la mafia Maroni et Falcone ainsi que le début de plusieurs super vilains comme Catwoman, le Joker ou encore Double Face.

Batman : Un Long Halloween sortira directement en vidéo aux Etats-Unis cet été.

