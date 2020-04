Westworld Saison 3 épisode 7 : le plan de Dolores

By Marie

Il fallait donc attendre l’avant-dernier épisode de cette saison de Westworld pour que Jonathan Nolan et Lisa Joy répondent à nos attentes. Passed Pawn est jusqu’ici le meilleur épisode proposé cette année.

Attention, spoilers sur la saison 3 de Westworld.

Depuis la saison 2, Dolores – presque entièrement absorbée par la personnalité de Wyatt – est décrite comme la méchante de l’histoire, celle prête à tout pour prendre sa liberté dans le monde réel aux dépens des humains, de ses semblables et d’autres versions d’elle-même. La fille du fermier aurait-elle disparu à tout jamais ? Pas si sûr. Les showrunners laissent en tout cas entrevoir une lueur d’espoir.

A nouveau sur un cheval dans des contrées ressemblant au parc de Westworld, Dolores se veut nostalgique et capable de voir une certaine beauté dans le monde malgré une noirceur qui lui est inhérente. Le personnage interprété par Evan Rachel Wood parait vulnérable et presque désespérée de ne pas pouvoir sauver les siens.

©HBO

Si cette fragilité et douceur marquent une pause bienvenue, Caleb nous rappelle rapidement que la guerre n’est pas fini et que de nombreuses atrocités seront commises.

Dolores : « Je veux un endroit pour les miens, pour nous tous, pour être libres. »

Caleb : « Combien de personnes vont encore devoir mourir pour cette révolution ? »

Dolores : « Je ne sais pas. »

Au-delà du nombre de victimes, qui sera capable de mettre le monde à feu et à sang ? Dolores ? Non. Son côté fille de fermier n’ayant pas totalement disparu, Bernard affirme qu’elle est incapable de détruire l’humanité.

Un humain pour détruire les humains

S’il est intéressant de voir comment l’épisode inverse les rôles du bien et du mal – en plaçant Maeve (au cours d’un affrontement tant attendu) comme la méchante face à la gentille Dolores qui ne voit pas l’ancienne tenancière comme son ennemie -, le personnage d’Evan Rachel Wood n’est pas devenu un ange pour autant. Certes, sa « sensibilité poétique » (pour reprendre les mots de Bernard) l’empêche d’exterminer les humains mais pas d’engager quelqu’un pour le faire à sa place.

Comme le souligne très bien Bernard, Caleb ne fait pas partie du plan de Dolores, il est carrément le plan de cette dernière. L’ancien militaire serait donc à nouveau à la merci d’une entité. On dit à nouveau, parce que c’est dans cet épisode que l’on apprend (et qu’il apprend) qu’il s’est fait manipuler par un système qui le dépasse et a été contraint de tuer son ami, Francis, au retour de la guerre. Reconditionné depuis pour rentrer dans un moule dicté par Rehoboam, puis émancipé après l’arrivée de son hôte bienfaitrice, il est enfin prêt à prendre sa part de responsabilité dans une aventure qui lui coutera certainement la vie.

©HBO

Comment va-t-il s’y prendre pour mener à bien la révolution ? Il va tout simplement suivre les instructions de Solomon, l’intelligence qui a précédé Rehoboam. Créée par le frère schizophrène de Serac, Jean-Mi (le choix de ce nom fera sourire un bon nombre de Français), cette entité savait qu’il était impossible d’orchestrer l’humanité à 100% et qu’il existe forcément des variables (Caleb en est la preuve vivante). Si Serac a refusé jusqu’ici de reconnaitre cette réalité et a limité les divergences (en enfermant dans le Sorona les personnes incapables de passer l’épreuve du reconditionnement), il va bientôt être confronté à des ennemis désormais en mesure de le battre.

En effet, à la fin de l’épisode, Salomon donne à Caleb un petit disque dur sur lequel se trouvent les directives pour vaincre le personnage de Vincent Cassel, que lui seul semble pouvoir contrer. Cela s’explique notamment par des capacités d’intelligence qui dépassent de loin celles des hôtes les plus doués. Un brin mal-aimable et brut de décoffrage, cet ancien Dieu n’hésite d’ailleurs pas à remettre Dolores à sa place, en lui signifiant qu’elle n’a été créée que pour copier les humains.

L’affrontement final est proche

Alors que cet affrontement se veut de plus en plus d’actualité, les équipes ne sont pas clairement délimitées. Qui est en guerre contre qui ? On est tenté de dire : tout le monde avec presque tout le monde, même si quelques clans se dessinent :

Dolores, Caleb et éventuellement Solomon

Bernard et Stubbs

William seul contre tous

Maeve, Clementine (qui fait son grand retour) et Charlotte (qui trahit sa créatrice)

Serac et Rehoboham et éventuellement l’équipe de Maeve (même si la trahison respective n’est pas loin).

Tout cela à condition que Dolores, Maeve et Solomon survivent à la tentative désespérée du personnage d’Evan Rachel Wood pour se sauver. On croise les doigts !

La saison 3 de Westworld est actuellement diffusée sur HBO et OCS.