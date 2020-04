Westworld saison 3 épisode 5 : amstramgram, Rehoboam

Le cinquième épisode de la saison 3 de Westworld nous en dit plus sur Rehoboam et la vie de Vincent Cassel.

Attention, spoilers sur la saison 3 de Westworld.

Après un quatrième épisode qui nous dévoilait que Dolores avait réalisé des copies de sa perles pour faire le boulot elle-même, Jonathan Nolan et Lisa Joy lèvent le voile sur plusieurs nouveaux éléments de cette saison 3 de Westworld. On savait que le grand antagoniste de Dolores, en plus de Maeve, serait Engerraund Serac joué par Vincent Cassel, lequel est également à l’origine de Rehoboam, un système quantique créé sous la direction de son ancien associé, Liam Dempsey Sr.

Suite à la destruction de Paris lorsqu’il était enfant, le personnage de Cassel émigre donc aux US avec son frère et tente de mettre au point une intelligence artificielle, Rehoboam, capable de prédire les comportements humains à partir de collecte d’informations sous l’égide de la société Incite. Ils y parviennent notamment en utilisant les données de tous les utilisateurs recueillies par Delos, propriétaire des parcs Westworld.

©HBO

Un système capable de prédire donc les agissements de toute personne sur la planète mais également de modifier son comportement en anticipant ou en altérant leur évolution sociale à partir de ces données. Rehoboam est d’une telle puissance que les chefs d’états tombent vite sous la coupe de Cassel, à même de prévoir les fluctuations de la bourse comme la chute d’hommes politiques ou les destinées de tout un chacun. Cependant certains problèmes imprévisibles persistent et demeurent un mystère, d’où l’apparition du « bug » Dolores, laquelle n’est régie par aucune logique humaine.

Ainsi on comprend que ce système infaillible tente d’instaurer un ordre dystopique dans le chaos de l’humanité, une ligne directrice représentée par une éclipse constratée, un disque blanc et immuable recouvrant un brouillage sombre qui tend à s’étendre en pic lorsque des perturbations se font sentir. Une démonstration physique et graphique de Rehoboam que l’on a déjà vue dans les teasers de cette saison 3 de Westworld ainsi qu’à certains moments des épisodes, comme des prémonitions des rebondissements de l’intrigue. De quoi nous questionner, si nous ne serions pas, en tant que spectateurs, identifiables au dit système analytique Rehoboam puisque nous sommes quasiment omniscients, témoins de toute avancée narrative, à même d’anticiper les erreurs comportementales, les perturbations du système par des éléments étrangers comme Dolores.

Laquelle en plus de s’être répliquée dans le corps de plusieurs personnages termine de mettre à jour le collecte des données et la manipulation sociale de l’humanité en réalisant un acte révolutionnaire ultime, à la Mr Robot, en redistribuant équitablement chaque profil numérique et chaque donnée à son juste propriétaire. Un nouveau pas vers la révolution, vers l’anarchie et la déconstruction du système tout entier, d’autant plus quand ce geste anarchiste n’a pour but que de sortir l’humanité de sa propre boucle. Une sortie de « loop » très symbolique pour la gentille fermière jadis enfermée dans son fil narratif.

A ce titre, on se demande quelles sont les visions qui s’apposent à l’esprit de Caleb, joué par Aaron Paul. Militaire témoin de la mort d’un de ses frères d’armes, il expérimente avec une drogue (qu’on trouve personnellement sous exploitée) le monde sous différents genres cinématographiques. Le retour à la réalité, après avoir vécu en mode comédie romantique ou affrontement vietnamien, semble pénible, d’autant plus que Liam Dempsey Jr lui annonce ne pas savoir qui il est véritablement. On sait que Rehoboam et le programme de reconditionnement de Vincent Cassel sont capables de modifier les comportements humains, alors on se demande si Caleb ne serait pas un cas similaire aux précédentes transplantations cognitives, à savoir des mémoires transformées ou même implantées dans un nouveau corps. Un individu aux souvenirs refoulés ? Ou alors une autre Dolores ? Une sixième perle emportée par cette dernière et introduite dans le corps de Caleb ? Teddy serait-il finalement sauvé (on aimerait bien que ce personnage soit bel et bien sauvegardé tant son évolution nous intriguait) ?

Bref, encore plein de questions dont on a hâte de connaître les réponses dans la suite de la saison 3 de Westworld.

La saison 3 de Westworld est actuellement diffusée sur HBO et OCS.