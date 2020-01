Once upon a time… in Hollywood s’offre un long making of

Alors qu’il raffle tous les prix des SAG aux Golden Globes, Once upon a time… in Hollywood (notre critique) continue sa course vers les Oscars et c’est avec un documentaire, ou un making-of, de 30 minutes qu’on en apprend plus sur le film de Tarantino.

Cette vidéo (ci-dessous), sous-titrée « lettre d’amour à la réalisation cinématographique » montre bel et bien la vision du réalisateur des Huit Salopards et comment il s’est approprié une époque, un genre et son amour pour le cinéma. Entre le discours de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ou ses techniciens comme le directeur photo Richard Richardson ou la cheffe des décors Barbara Ling, tous s’accordent à dire que la reconstitution détaillée du Los Angeles de 1969 offre au film et à son rapport à l’âge d’or du cinéma un goût unique, presque autobiographique.

Once upon a time… in Hollywood est disponible en Blu-ray et DVD.