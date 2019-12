By Axel PC

Les Misérables de Ladj Ly en course pour les Oscars

Les Oscars se précisent, notamment concernant les films internationaux alors que Les Misérables de Ladj Ly représentera la France dans la cérémonie américaine.

La catégorie Meilleur film international expose sa sélection et les dix films sélectionnés semblent tous trouvés depuis les récompensés à Cannes puisque Les Misérables (notre critique) avait remporté le Prix du Jury quand Douleur et Gloire d’Almodovar avait vu Antonio Banderas repartir avec le Prix d’interprétation masculine. De même Atlantique de Mati Diop avait gagné le Grand Prix et évidemment, Parasite de Bong Joon-Ho repartait avec la Palme d’or. Une compétition qui s’annonce donc serrée pour le frenchie venu de Kourtrajmé.

La sélection de la catégorie du Meilleur film international :

Atlantique de Mati Diop – Sénégal

La communion (Boze cialo) de Jan Komasa – Pologne

Douleur et gloire (Dolor y gloria) de Pedro Almodóvar – Espagne

Honeyland de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov – Macédoine du Nord

Parasite (Gisaengchung) de Bong Joon-ho – Corée du Sud

Les misérables de Ladj Ly – France

The Painted Bird (Nabarvené ptáče) de Václav Marhoul – République tchèque

Akik maradtak de Barnabás Tóth – Hongrie

Truth and Justice (Tõde ja õigus) de Tanel Toom – Estonie

Une grande fille (Dylda) – Russie

Les Misérables sera projeté durant la 92e cérémonie des Oscars aura lieu le 20 février 2020.