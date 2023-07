Napoléon, Ahsoka, Milan Kundera… Le récap’ de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! Au menu de ce récap’ de la semaine du 10 juillet : Hollywood en pleine crise existentielle, une nouvelle série dans l’univers de Star Wars, le Festival d’Avignon ou encore le retour d’Isabelle Adjani à la musique (vous me allez me dire : le retour ?). Bref, comme chaque semaine l’actualité culturelle est variée et pleine de rebondissements !

Côté cinéma

C’est l’été et la saison des blockbusters bat son plein aussi bien dans les salles que sur le web avec la mise en ligne du premier trailer pour le Napoléon réalisé par Ridley Scott (Blade Runner, Gladiator) avec Joaquin Phœnix pour incarner le conquérant à l’appétit insatiable. La bande annonce présage d’un sens de la fresque épique, mais avec Scott, on ne sait jamais si on va avoir affaire à un grand film ou à un très mauvais. On tire à pile ou face ?

C’est une première depuis 1960, le syndicat des acteurs rejoint la grève des scénaristes à Hollywood. Il ordonne ainsi ses 160 000 membres à arrêter le travail, entrainant la suspension immédiate de la majorité des productions hollywoodiennes. Ce coup de force va-t-il suffire à faire entendre la voix des acteurs/scénaristes de l’industrie du rêve qui est de nos jours sous l’emprise de Wall Street ? Rien n’est si sûr, mais l’impact de cette grève va être colossal pour les studios.

Côté séries

Tout juste avant la grève, les Emmy Awards ont dévoilé les nominés de cette édition 2023 avec en tête la série à succès HBO, Succession, qui s’empare de 27 nominations. Pour lui faire face, on retrouve The Last of Us, The White Lotus, Andor et Ted Lasso. En l’absence des acteurs sur le tapis rouge à cause de la grève, la cérémonie risque d’être courte.

Nouvelle bande-annonce pour la série tant attendue par les fans de l’univers étendu de Star Wars : Ahsoka. Le personnage principal est donc la jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson), ex-apprentie d’Anakin Skywalker dans la série d’animation The Clone Wars. À découvrir à partir du 23 août.

Côté jeux vidéo

Voici une news alarmante du côté de l’héritage des jeux vidéo à travers le temps. Selon une étude de la Video Game History Foundation, 87% des jeux d’anciennes générations ne sont plus accessibles par les joueurs (du moins, avec aisance). Si le jeu vidéo veut s’inscrire dans le temps et s’imposer véritablement comme l’art qu’il est, il est essentiel de trouver un moyen de conserver son patrimoine. À suivre…

Annoncé pour le mois d’octobre prochain, Total War : Pharaoh se dévoile petit à petit à travers de nombreuses vidéos sur la chaîne youtube de la saga Total War. L’une de ces vidéos s’attarde sur la nation des Égyptiens – quelle surprise ! – avec quatre factions qui luttent pour le pouvoir suprême. À découvrir en images ci-dessous.

Côté musique

Suite à une infection bactériologique, la légendaire chanteuse Madonna avait été hospitalisée en urgence au début du mois de juillet. Fort heureusement pour elle (et pour les fans à la limite de la crise cardiaque), elle s’est exprimée pour la première fois depuis cet événement en déclarant qu’elle est « sur la voie de la guérison ». En ce qui concerne sa tournée mondiale, il y aura donc un décalage des dates pour permettre à la chanteuse de se remettre pleinement.

40 ans après son premier album, l’actrice Isabelle Adjani repasse par la case musique. En attendant la sortie de l’album en novembre 2023, on a le droit à un extrait de son single Les courants d’air, en duo avec Gaëtan Roussel (Louise Attaque). On vous laisse juger par vous-même.

Côté littérature

Milan Kundera, le mythique auteur de l’Insoutenable légèreté de l’être et de la Plaisanterie, est décédé à Paris à l’âge de 94 ans. L’œuvre de l’écrivain franco-tchèque était entrée dans les éditions de la Pléiade en 2011, chose rare pour un auteur de son vivant. Il laisse derrière lui une carrière brillante et un héritage littéraire vivace.

Cela sera une rentrée timide pour la littérature cette année, selon le magazine Livres Hebdo. Il y aura 466 romans (321 français), ce qui s’inscrit dans une baisse constante depuis 2010 du nombre de livres. La rentrée littéraire (entre mi-août et fin octobre) est un événement important pour les maisons d’éditions, car elle stimule fortement les ventes de l’année.

Côté spectacles

Pour les amateurs du jeu vidéo Elden Ring, le carton vidéoludique de 2022, vous pourrez assister à un concert immersif en son hommage, le 24 janvier 2024 au Palais des congrès de Paris. Intitulé Elden Ring Symphonic Adventure on Europe et développé par Overlook Events (auteur d’autres succès comme l’Assassin’s Creed Symphonic Adventure), le concert avec un orchestre philharmonique s’annonce comme une immersion passionnante dans l’univers sombre et torturé de l’Entre-Terre.