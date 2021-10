Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 : Will Poulter est Adam Warlock

Alors que James Gunn a fait un superbe crochet chez DC avec le transgressif The Suicide Squad,ce dernier n’en a pas encore terminé avec le Marvel Cinematic Universe. Alors que Black Widow et Shang-Chi sont déjà sortis, la Phase 4 poursuit son bonhomme de chemin avec Les Éternels le mois prochain. Une parenthèse cosmique qui sera suivie bien plus tard par Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (enfin!). Et grâce à Deadline, nous apprenons qu’un des nouveaux personnages les plus importants de la galaxie Marvel sera présent, ainsi que la confirmation de son interprète : Will Poulter incarnera le fameux Adam Warlock/Lui !

Acteur polyvalent présent dans Detroit, The Revenant, Le Labyrinthe, Black Mirror Bandersnatch ou encore Midsommar, Poulter a coiffé au poteau Regé-Jean Page (Bridgerton) et George McKay (1917) pour ce personnage teasé à la toute fin des Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Dissimulé dans son cocon, Warlock est ici une création d’Ayesha, le Sovereign suprême, destiné à se venger de Quill, Gamora, Drax, Groot et Rocket !

Créé en 1967 par Jack Kirby, Warlock est une forme de vie parfaite dôté d’une super-force, de pouvoirs télékinésiques, de la capacité de voler à une vitesse supersonique, de drainer des sources d’énergie cosmiques…bref un vrai super saiyan donc ! Le choix de Will Poulter est intéressant (lui qui un temps devait être Pennywise et jouer le premier rôle dans la série Le Seigneur des Anneaux), et on l’imagine sans mal incarner l’arrogance d’un tel personnage (après être passé par la case muscu-MCU !). Une info qui fait bien plaisir, avec également John Murphy (The Suicide Squad, 28 jours plus tard, Sunshine) qui remplace Tyler Bates à la musique !

Il faudra néanmoins bien s’armer de patience avant la sortie de ce 3e (et dernier ?) volet. En attendant, nous retrouverons les Gardiens dans Thor Love & Thunder le 4 mai 2022, ainsi qu’à Noël 2022 dans le Holiday Special réalisé par James Gunn pour Disney+. Le réal a promis l’introduction d’un des meilleurs persos Marvel lors de cet évènement…alors Adam Warlock ou le Père Noël ?

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sortira en salles le 3 mai 2023