Amsterdam : le nouveau film de David O. Russell précise son casting !

Cela bouge pour le nouveau film de David O. Russell ! En effet, le réalisateur de American Bluff et Joy revient cette année avec un film intitulé Amsterdam en interne. Peu de choses sont connues sur le scénario, si ce n’est qu’il devrait mettre en scène un avocat et un médecin faisant équipe. Nul doute qu’on aura de nouveau affaire à un drame porté par un casting 4 étoiles pour appâter les Oscars 2021.

Et c’est à ce niveau qu’on a du croustillant : grâce à Hollywood Reporter, nous savons que Jennifer Lawrence (actrice chouchou du réalisateur depuis Happiness Therapy) et Jamie Foxx furent un temps envisagés. Et si les noms d’Angelina Jolie et Robert De Niro restent à valider, le casting principal est désormais dévoilé : Christian Bale (Le Mans 66, Vice, The Big Short) retrouve le réalisateur après Fighter et American Bluff, tandis que Michael B. Jordan (Creed, La Voie de la Justice, Black Panther) et Margot Robbie (Scandale, Birds of Prey, Once Upon a Time..in Hollywood) complètent le trio.

Produit par New Regency, nous savons également que l’immense Emmanuel Lubezki (ayant fait une razzia aux Oscars 3 années consécutives avec Gravity, Birdman et The Revenant) sera le directeur de la photographie du film. Et là, on est évidemment très curieux de voir ce que donnera cette collaboration, avec un chef op’ aussi talentueux, qu’on a pas revu depuis Song to Song en 2017 ! Le tournage commence dès le mois prochain pour une sortie en fin d’année.

Amsterdam n’a pas encore de date de sortie