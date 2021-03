Nymphopolis, la nouvelle série de BobbyPills

By BLUE

BobbyPills et Bobby Prod, vous les connaissez peut-être pour Peepoodo, Last Man ou encore Vermin (disponible sur Netflix si jamais) mais aussi pour leur travail sur les trailers animés de Dead Cells ou Street of Rage 4. Demain, vous les connaitrez peut-être pour Nymphopolis.

En effet, BobbyPills a, ce 26 mars et dans un style un peu différent mais pas trop, annoncé Nymphopolis, l’histoire d’un nymphe, Ingénue – subtil -, tombée de l’olympe. Sous les nuages, Ingénue découvrira une société réservant un sort peu envieux aux femmes – cherchez le miroir -, de là elle bouleversera l’ordre établi. Au programme, du social, du sale et de beaux dessins.

Nymphopolis donc, sur une idée d’Estelle Charrié, également à la réalisation et à l’écriture accompagné de Alexis Beaumont, s’annonce déjà comme un bonbon d’animation qu’on ne saurait refuser.

On a pas encore de date de sortie pour Nymphopolis mais vous pouvez déjà vous régaler du trailer !

(Visited 46 times, 46 visits today)