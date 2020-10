Assassin’s Creed : Netflix prépare des séries live et animées

Faisant fi du piètre film avec Michael Fassbender, la franchise Assassin’s Creed connaîtra un nouveau lifting puisqu’un deal entre Ubisoft et Netflix vient d’accoucher de plusieurs séries, live et animée, pour le credo.

Une saga télévisuelle se prépare donc puisque la plateforme de streaming préparerait une série principale, pour établir un univers spécifique, lequel sera développé dans d’autres spin-off, prequels et sequels, animés ou en live action. Une stratégie évidente chez le service de SVOD se dessine alors que l’adaptation de The Witcher cartonne et que les prochaines itérations sérielles de Resident Evil suite au partenariat avec Capcom semblent imminentes.

« Nous sommes excités de nous associer avec Ubisoft et de donner vie à cette riche et complexe narration développée dans les jeux (…) de ces incroyables décors historiques à son caractère vidéoludique universel, nous nous engageons à recréer minutieusement des divertissements épiques, respectueusement basés sur les titres éponymes, tout en offrant de plus amples rebondissements aux fans et à nos abonnés. » Peter Friedlander vice-président du contenu Original Netflix.

Assassin’s Creed arrivera donc prochainement sur Netflix.