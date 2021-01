Raya et le Dernier Dragon : trailer de toute beauté pour le prochain Disney

Après s’être révélé via une première bande-annonce il y a 3 mois, Raya et le Dernier Dragon dévoile un tout nouveau trailer ! En effet, alors que Disney a dévoilé ses plans pour le grand et le petit écran, Raya est le prochain mastodonte de la firme aux grandes oreilles. Après La Reine des Neiges II, on tient là un nouveau film d’animation ambitieux dans un univers inédit !

Réalisé par Carlos Lopez Estrada (l’excellent Blindspotting) et Don Hall (Les Nouveaux Héros, Vaiana), le film nous invite à découvrir le royaume de Kumandra. Inspiré par l’Asie du Sud-Est (Laos, Cambodge, Vietnam, Indonésie et Thaïlande donc), cette contrée exotique et autrefois peuplée de dragons est divisée en 7 nations. Dans le but de les réunifier, la guerrière Raya se met en quête du dernier dragon existant. C’est dans ce périple qu’elle tombera sur Sisu, un dragon d’eau métamorphe !

Plus épique, moins de chansons

Avec ce nouveau trailer qui en met plein la vue, Raya et le Dernier Dragon semble être un ravissement pour les yeux : direction artistique singulière et inspirée (on pourrait y voir un discret mélange de Avatar le dernier maître de l’air, Kung Fu Panda et Vaiana), animation soignée et détaillée, combats énergiques… Le personnage principal (doublé par Kelly Marie Tran en VO) est également une princesse Disney plus mature qu’à l’accoutumée (et plus badass pour notre plus grand plaisir).

Le reste du casting vocal VO (majoritairement asiatique) est également très bon : Awkwafina, Gemma Chan, Benedict Wong, Sandra Oh, Daniel Dae Kim…tandis qu’en VF on retrouve notamment Géraldine Nakache, Anggun ou Frédéric Chau ! Et James Newton Howard (Atlantide, Une Vie Cachée, Incassable)à la musique est la cerise sur le gâteau. Prévu aux USA le 5 mars (au cinéma et en Premium Access sur Disney+, comme Mulan donc), il faudra surtout espérer que nos salles en France rouvrent très vite pour ce nouveau Classique Disney.

Raya et le Dernier Dragon sortira en salles (on l’espère) le 3 mars 2021