Et vous, vous êtes plus jeu de guerre vidéo ou jeu de guerre plateau ?

En France, environ 112 millions de boîtes de jeux de plateau sont vendues par an. C’est bien plus que les ventes de jeux vidéo qui sont estimées à environ 27,5 millions par an, physiques et dématérialisées confondues.

Parmi les thématiques les plus populaires en termes de jeu, la guerre est plutôt bien placée. Mais les joueurs ont plus tendance à jouer depuis leur console de jeu. Alors en 2021, même si le jeu de guerre plateau a encore et toujours son fan club, on peut se demander ce que lui l’avenir lui réserve face au mastodonte digital qu’est le jeu vidéo ?

Les jeux de plateau vs. les jeux vidéo

Pour vous donner une petite idée, les joueurs de jeux vidéo représentent, si on se fie uniquement aux ventes annuelles en France, 24 % seulement de la population totale des joueurs, tous confondus. Néanmoins, on estime que 71 % des Français jouent aux jeux vidéo au moins une fois par an. Parmi la population totale des joueurs de jeux vidéo, 52 % de ces derniers sont des joueurs réguliers.

Concernant les jeux de plateau, étonnement, on note que 72% des Français jouent à des jeux de plateaux au moins une fois par an. Les jeux de plateau sont donc très légèrement devant les jeux vidéo en termes de popularité.

Les avantages des jeux de guerre plateau

Commençons par l’aspect familial. Rien n’est comparable à une soirée Bataille Navale en famille avec vos proches. Citons également les règles : elles sont modulables. Même si les jeux vidéo proposent de changer les paramètres, quoi de plus fun que d’improviser vos propres règles et de sortir un peu des sentiers battus avec les jeux de guerre plateau ?

L’aspect pratique des jeux de société est qu’il se jouent sans ressources. Une soirée d’hiver sans électricité ? Ou tout simplement pas de budget à consacrer à l’achat d’une console de jeu ? Pas de soucis. Une partie de World of Tanks fera largement l’affaire, et saura vous occuper pendant plusieurs heures.

En parlant d’occuper, il est bon de rappeler que beaucoup de jeux de plateau de guerre vous promettent des longues heures de jeu, à l’instar du jeu Risk.

Les avantages des jeux vidéo de guerre

Les jeux vidéo de guerre, vous le savez sûrement, sont très largement inspirés d’anciens jeux de plateau. Des jeux comme World of Warcraft, par exemple, sont ainsi plus ou moins tirés de Donjons & Dragons. Cela étant, il est donc possible pour les férus de jeux de plateau et autres jeux de rôle sur table de trouver leur bonheur dans les jeux vidéo si, par malheur, ils ne trouvaient pas de joueurs pour lancer une partie avec eux.

Un autre aspect intéressant des jeux vidéo gravite autour des jeux en ligne avec, notamment, les jeux de guerre gratuits, tels que Soldiers Inc, ou encore Terminator Genisys : Future War. En effet, les simulations de guerre et autres jeux de gestion sont, de nos jours, particulièrement réalistes. Les jeux en ligne représentent donc un exutoire plus qu’intéressant, pour se donner une bonne dose de satisfaction à la fin de la journée.