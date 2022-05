Quel est l’impact des réseaux sociaux sur le box-office ?

Les réseaux sociaux sont si puissants qu’ils ne peuvent plus être ignorés. Dans le monde de la culture, leur influence est particulièrement manifeste s’agissant de cinéma. De quelle manière ces plateformes influent-elles sur le box-office et comment les réalisateurs peuvent-ils en tirer profit ? Réponse dans cet article.

Les réseaux sociaux, éléments incontournables du marketing

Dans un monde où plus de 80 % des spectateurs sont inscrits sur un réseau social, les équipes marketing doivent repenser leur stratégie en conséquence. Un rapport récent de Neustar a étudié 70 films américains sortis en salles en 2016, en comparant leurs canaux marketing. Il démontre l’importance grandissante des réseaux sociaux sur le box-office.

Selon l’enquête, le transfert de 6 % des dépenses de publicités faites à la télévision vers le numérique permettrait d’obtenir une augmentation moyenne de 7 % des recettes du box-office. En effet, les médias numériques sont à l’origine de 46 % des ventes de billets contre 42 % pour la télévision.

©Pixabay

Les jeunes, utilisateurs majoritaires des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont de formidables plateformes pour diffuser des teasers, affiches et informations diverses sur une sortie à venir. La majorité des partages de contenus concernant des longs-métrages se fait désormais via les réseaux sociaux. C’est donc sans surprise que l’on constate que Facebook génère jusqu’à 9 % des recettes du box-office lors du week-end d’ouverture d’un film et jusqu’à 20 % des ventes liées au marketing.

Les réseaux sociaux doivent donc être investis massivement par les marketeurs pour augmenter les ventes de billets. C’est surtout vrai si le public ciblé est jeune. ExpressVPN, à l’origine d’un questionnaire pour découvrir son âge technologique, souligne ainsi que les jeunes de 16 à 24 ans sont majoritaires sur les réseaux sociaux. En tête de leurs plateformes favorites, on trouve TikTok et Instagram. 14 % d’entre eux déclarent également passer plus de cinq heures par jour sur YouTube.

L’impact incontestable des réseaux sociaux sur le box-office

Le temps passé en ligne à échanger du contenu et poster des commentaires est donc considérable chez les jeunes. En observant le nombre d’abonnés sur les pages des films, il est possible de déduire leur succès en salle. Ainsi, la page Facebook du film Kaamelott d’Alexandre Astier réunit plus de 264 000 abonnés. Sans surprise, le film a enregistré plus de deux millions et demi d’entrées.

En comparant les chiffres d’autres films comme Spider-Man : No Way Home, on aboutit à la même conclusion. Ainsi, le film de Jon Watts compte plus de 4,7 millions de followers sur Instagram. Au total, le film aura dépassé la barre des 800 millions de dollars au box-office rien qu’aux États-Unis. Les données récoltées sur les réseaux sociaux confirment le succès du long-métrage en salle.

Les façons de mettre en avant son film sur Internet

Les réseaux sociaux permettent à la fois aux réalisateurs de faire une promotion efficace de leur film avant sa sortie, mais également d’évaluer les attentes du public. En partageant le bon contenu au bon moment et en ciblant correctement son public, il est possible d’influencer le box-office.

Par ailleurs, les réseaux sociaux peuvent être exploités bien après la sortie en salle d’un film et ce dans deux buts différents : fédérer une communauté dans l’attente de la sortie d’une suite au long-métrage et faciliter la vente de produits dérivés.

Les réseaux sociaux représentent un outil efficace et peu coûteux pour faire la publicité d’un film à venir. Mais l’intransigeance des internautes peut également transformer ces plateformes en de véritables tribunaux numériques dans le cas où le film ne parvient pas à convaincre le public…