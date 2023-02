The Last of Us, DCU et Beyonce … notre récap’ de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! Alors que nous entamons ce mois de février de pied ferme et que nous pouvons enfin arrêter le Dry January, on fait le plein d’infos excitantes; en cette semaine qui n’en a pas été avare entre les annonces pour le DCU, le concert événement de Beyonce, le report de The Last of Us et les excuses de Netflix !

Côté ciné,

Ce mardi 31 février, James Gunn a enfin fait ses fameuses annonces pour le nouveau DCU. Entre film Superman, Supergirl, Swamp Thing et des séries sur les amazones de Themyscira et les Green Lanterns, retrouvez tout en détails sur notre article consacré !

Malgré ses 85 ans, Ridley Scott carbure ! Alors que son Napoléon devrait sortir courant 2023 sur Apple TV+, il enchaînera directement avec le tournage de son Gladiator 2 puisque le film est déjà daté pour les salles le 22 novembre 2024 aux États-Unis. Sur un scénario de David Scarpa, le film racontera l’histoire Lucius, neveu de Commodus (Joaquin Phoenix) et fils de Lucilla (Connie Nielsen), ancienne amante de Maximus (Russel Crowe). La star montante Paul Mescal serait en pourparler pour le rôle principal.

Côté séries,

Netflix fait marche arrière sur le contrôle des partages de compte. Alors que le N rouge avait annoncé effectivement un contrôle de connexion via IP pour forcer ses abonnés à se connecter tous les 31 jours à son foyer principal et ne pas se retrouver bloqués ou alors payer un supplément, le géant du streaming retropédale en supprimant ces mentions de son site officiel. Ne sautons pas pour autant au plafond, ces dispositifs restent actifs au Chili, Costa Rica et Pérou, régions faisant office de phases tests pour des stratégies probablement appliquées au reste du monde prochainement.

Cette semaine les premiers visuels de l’adaptation live de One Piece par Netflix ont été dévoilés ! Des images qui ont l’air assez fidèle à la direction artistiques des mangas/animés. Mais cela ne rassure pas pour autant les fans qui ont encore en travers de la gorge leur adaptation de Death Note et Cowboy Bepop.

Côté jeux vidéo,

Les joueurs PC qui attendaient avec impatience de pouvoir jouer à The Last of Us devront s’armer d’encore un peu de patience. Alors qu’un remaster pour ordinateur avait été annoncé avec une date de sortie calée au 3 mars prochain, Naughty Dog la repousse au 28 mars. Une mauvaise nouvelle qui en cache une bonne, puisque le studio de développement précise que ce léger report a pour but de leur permettre de peaufiner le jeu. Tout est pour le mieux donc ! La vraie question reste : A quand un remaster de la partie II pour PC ?

De nouvelles informations sur le jeu Marvel’s Wolverine développé par Insomniac Games émergent, mais à prendre avec des pincettes, grâce au journaliste Jeff Grubb. Il affirme que le titre serait prévu pour l’automne 2024 même si des discussions seraient en cours pour le repousser à 2025. L’autre information serait que le jeu serait assez violent pour écoper ESRTB Teen à l’ESRB, soit l’équivalent d’un PG 16 ans chez nous. Pour finir, le journaliste précise que le jeu se reposerait sur des zones semi-ouvertes, une structure plutôt linéaire et non un open world comme leur précédente réalisation super-héroïque, Spider-Man PS4.

Côté musique,

La grande messe de la musique pop anglophone, la 65e cérémonie des Grammy Awards se déroulera cette nuit, heure française. Beyonce et Adèle se font face avec respectivement 9 et 7 nominations pour leur album Renaissance et 30. Avec un totale de 88 nominations, Queen B devient l’artiste féminine la plus nominée de l’histoire des Grammy et est la grande favorite de ce soir. Dans la catégorie rap, on retrouve Kendrick Lamar et son disque Mr. Morale & The Big Steppers . Harry Styles, Taylor Swift, Bad Bunny, Lizzo, Steve Lacy ou encore Mary J. Blige seront aussi de la partie.

Ce vendredi, l’artiste Bigflo, du célèbre duo frère de rap Biglo et Oli, a sorti pour la première fois un single solo sous le pseudo de Bunshiin, qui signifie littéralement « alter-égo » en japonais. Ce titre nommé Koopa, en référence à la célèbre espèce de tortue ennemis de Mario, signifie-t-il la fin de la fratrie dans la musique ? Réponse de l’intéressé : « Souvent je me défoule en faisant des sons trop chelous pour Bigflo et Oli, alors je les sors sous ce nom. Je n’ai aucune stratégie marketing. Aucune ambition particulière si ce n’est me faire kiffer ». Donc pas de panique le duo continue, Bigflo précisant que son frère soutient sa démarche.

Côté littérature,

Un roman inédit de l’auteur de patrimoine (et controversé pour son antisémitisme et sa collaboration sous Vichy) Céline, presque 62 ans après sa mort, sortira le 27 Avril prochain. Il s’intitulera La Volonté du roi Krogold et sera publié par les éditions Gallimard. Ce roman sera basé sur près de 1.200 feuillets manuscrits que Céline avait laissé derrière lui lors de sa fuite en Allemagne en juin 1944, puis confisqués par un résistant. Réapparus en 2021, l’éditeur annonce qu’il publiera deux versions, l’une tapée à la machine par l’auteur, « datant de la première moitié des années 1930« , et intitulée La Légende du roi René, puis le manuscrit portant le titre finalement retenu, « pouvant être daté de 1939-1940« . Se présentant sous une forme de légende gaélique, il raconte “la guerre menée par le Roi Krogold contre le prince félon Gwendor, le meurtre du procureur Morvan par le trouvère Thibaut et la passion de Joad pour la belle Wanda”. L’éditeur affirme que l’œuvre tranche avec le style habituel de l’auteur.

La nouvelle création originale de comics par le célèbre duo Ed Brubaker (Captain America, Batman…) et Sean Phillips (Judge Dredd Magazine, JLA, Marvels Zombies…), déjà derrière la série Reckless, se révèle en bande-annonce. Intitulée Night Fever, le roman graphique suivra un commercial de passage en Europe, dans une capitale d’un pays anonyme, où il s’embarquera dans une aventure au travers les rues sombres et les vices de la ville.

Côté spectacle,

Beyonce a fait une annonce choc ! A l’occasion de son album Renaissance, deux dates de concert ont été confirmées en France : Le 26 mai 2023 au stade de France et le 11 juin 2023 à l’Orange Vélodrome. Mais pour participer à cet événement unique, il faudra sortir le porte monnaie puisqu’à Paris les prix varieront de 78,80€ pour la catégorie 3 à 199,50€ pour la fosse Or et à Marseille de 89,50€ pour la catégorie 3 à 166,50€ pour le carré Or. La mise en vente des billets s’ouvrira le mardi 7 février à 10H. Autant dire que le traffic sera énorme. Cependant, il semblerait (et croisons les doigts pour que ce soit le cas), qu’une deuxième date au Stade de France, le 27 mai, soit annoncée dans la foulée si la première affiche complète.