Le Dernier Duel : trailer pour le nouveau film médiéval de Ridley Scott

Ridley Scott, le réalisateur acclamé de Alien, Blade Runner ou Gladiator revient à ses amours en armures en nous proposant Le Dernier Duel, dont la bande-annonce nous emporte dans une nouvelle grande fresque historique.

Après 1492 : Christophe Colomb, Kingdom of Heaven, Robin des Bois ou Exodus : Gods and Kings, voilà donc notre bon Ridley qui revient au péplum moyenâgeux. Cette fois, il pose sa caméra en France (à Berzé-le-Châtel à côté de Mâcon pour être exact) pour adapter, d’après un scénario de Ben Affleck, Matt Damon et Nicole Holofcener, le livre éponyme de Eric Jager, sous-titré Paris, 29 décembre 1386, relatant l’un des derniers duels judiciaires de l’Histoire française. Il y est question du chevalier Jean de Carrouges (Matt Damon) de retour de campagne, dont la femme (Jodie Comer) accuse l’ami de son époux, Jacques le Gris (Adam Driver), de l’avoir violée. Les deux parties se défendent, sont accusées de mensonge par l’Eglise et un duel à mort est décidé, arbitré par le Comte Pierre d’Alençon (Ben Affleck).

Une promesse alléchante dont la bande-annonce et ses cartons typographiques font évidemment référence à Gladiator (l’élu face à une nation entière) tandis que la photographie de Dariusz Wolski, directeur photo chéri de Scott depuis Prometheus, apporte sa patte métallique à une image crasse, laquelle nous semble parfaitement reconstituer l’époque de cette sombre affaire. C’est bon, nous voilà sérieusement hypés !

Le Dernier Duel sortira le 13 octobre prochain.