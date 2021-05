Stillwater : Matt Damon et Camille Cottin mènent l’enquête à Marseille en bande annonce

Le thriller Stillwater se dévoile en bande annonce, avec Matt Damon, Abigail Breslin et Camille Cottin en têtes d’affiche !

5 ans après l’oscarisé Spotlight et un détour timide par la case Disney + avec Timmy Failure : des erreurs ont été commises, le metteur en scène Tom McCarthy revient pour le grand écran avec ce thriller en grande partie tourné… à Marseille ! Et ce ne sera pas la seule french touch puisqu’avant de la retrouver dans House of Gucci de Ridley Scott, Camille Cottin tiendra ici, pour la première fois, un rôle de premier plan dans un film anglophone ! Côté casting, elle sera appuyée par deux autres compatriotes, Anne Le Ny et Moussa Maaskri. Mais nous retrouverons aussi du côté de l’écriture deux frenchies : Noé Debré (Problemos, Selfie) et Thomas Bidegain (De rouille et d’os, Les Frères Sisters et prochainement Eiffel), soutenus par l’anglo-saxon Marcus Hinchey et le réalisateur.

Le scénario suivra Bill Baker (Matt Damon), un foreur de pétrole originaire de l’Oklahoma, se rendant à Marseille pour enquêter et prouver l’innocence de sa fille (Abigail Breslin) accusée à tort d’un meurtre qu’elle n’a pas commis. Il croisera la route de Virginie (Camille Cottin), avec qui il nouera une relation et qui l’aidera à s’affranchir des barrières culturelles pour résoudre ce mystère.

Stillwater est attendu pour le 22 septembre prochain sur grand écran.

