La box littéraire, un incontournable en 2021 ?

Confinement, couvre-feu, télétravail, en ces temps de Covid-19 rester chez soi devient difficile à vivre. Certains se découvrent une passion pour Amazon, d’autres tentent de soutenir comme ils le peuvent le commerce local et indépendant. Les Box littéraire made in France sont un bon compromis et c’est pour cette raison qu’on a choisi de vous présenter l’une d’elle.

©Kube la box littéraire

Kube, c’est carré !

Kube est une jeune entreprise française qui propose une box livre personnalisée mensuelle. Ainsi, chaque box contient un livre choisi sur-mesure pour chaque lecteur, par un libraire indépendant ainsi que des surprises (papeterie, thé…).

Pour cela, il suffit d’indiquer ses goûts grâce à un questionnaire en ligne et un libraire choisira un livre en fonction. À l’heure actuelle, Kube travaille avec plus de 170 libraires passionnés, en France.

Il existe 3 box Kube :

Kube Originale (elle contient un livre de poche, et est proposée à 16€ par mois (sans les frais de port) et sans engagement).

La version Kube Majuscule (elle contient un livre grand format pour un prix de 24€/mois (sans les frais de port) et sans engagement).

(elle contient un livre grand format pour un prix de 24€/mois (sans les frais de port) et sans engagement). Pour les plus jeunes : Kube 7-11 (elle est faite pour les enfants, pour un prix de 26€/mois (sans les frais de port) et sans engagement).

©Kube la box littéraire

Comment l’abonnement à Kube fonctionne t-il ?

Après avoir créé ton compte Kube, tu complète ton profil lecteur et ton envie du moment en terme de lecture, présenté sous forme de questionnaire.

Avec ces informations, un libraire te déniche le livre qui te plaira et il te l’envoie chez toi, avec les cadeaux du mois. Chaque réception mensuelle donne effectivement le droit à de petits ajouts originaux (thé à déguster en même temps que sa lecture, gâteaux thématisés, marque page, carte postale…)

Il est possible de choisir le libraire si tu connais du beau monde, et si le livre choisi ne te vas pas, tu peux l’échanger.

©Kube la box littéraire

D’autres box littéraires

Kube n’est évidemment pas la seule box littéraire existante. Elles sont assez nombreuses, variées et proposent chacune leur format, leur thématique, leur mode de fonctionnement :

Le facteur livre,

Les livres de l’Ourse,

Lumières,

Pépites à lire,

Once upon a book, La Box BD,

Le Ptit Colli,

Exploratology,

Mille et un livres,

Boobox, etc.

Les arguments qui nous ont permis de décider de notre choix de présentation de Kube, sont liés au choix du livre personnalisé en fonction de nos envies, la prise en charge par un libraire expert indépendant qui connaît notre domaine d’intérêt, la liberté puisqu’on peut ne s’abonner que pour un mois, le prix raisonnable, et la souplesse des pays de livraison.



Pourquoi choisir les box plutôt que les magasins ?

Si l’on peut découvrir de nouvelles choses en librairie physique, il n’est pas toujours aisé de s’y rendre en ce moment. Avec les box, c’est un peu l’effet de surprise qui t’attend. Une surprise mesurée puisque le libraire s’y connaît. C’est un excellent moyen de sortir de notre zone de confort lié à un gage de qualité. Du coup pourquoi se priver de tester les unes et les autres ?

