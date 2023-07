Avignon 2023 – Musiques pour violoncelles seuls : trois violoncelles, un musicien…

Dans Musiques pour violoncelles seuls, Timothée Couteau propose un concert musical uniquement autour du violoncelle.

Musiques pour violoncelles seuls, un titre intrigant qui nous a donné envie d’aller découvrir d’un peu plus près cette solitude plurielle…

Ce concert de Timothée Couteau s’inscrit dans la continuité de ses trois albums sortis depuis 2017. Un moment intimiste durant lequel il nous présente un instrument modernisé, augmenté avec les techniques actuelles. Un spectacle original, surprenant, qui nous fait voyager à dos de cordes…

Un spectacle musical vivant

Après avoir laissé le piano d’Élodie Sablier nous transporter vers des horizons enchanteurs avec In my forest, c’est donc au son du violoncelle que nous avons eu envie de nous frotter pour voyager vers de toutes autres destinations. Enfin… « des » violoncelles ! Car Timothée Couteau est bel et bien seul sur scène, oui… mais en réalité pas tout à fait !

© Yosra Mojitahedi

En effet, le musicien est entouré de plusieurs violoncelles, partenaires acoustiques d’un concert quelque peu théâtralisé dans lequel il nous parle de cet instrument dont le timbre et l’ampleur sonore en font un objet tout à fait particulier. D’ailleurs, n’allez pas lui dire qu’il joue de la guitare, il risquerait de vous volez dans les cordes !

En réalité non, car l’artiste a de l’humour ! Il nous en fait d’ailleurs profiter de temps à autre, en nous contant des histoires avec un air maladroit qui nous fait sourire. Ou en introduisant l’un de ses morceaux sobrement intitulé ‘La suite de danses casse-gueule’ ! Des histoires non dénuées d’une certaine poésie, comme lorsqu’il nous parle du bois avec lequel est construit le violoncelle, de la mémoire des arbres et de l’instrument qui la raconte…

Invitation au voyage…

Mais, ne nous y trompons pas, c’est la musique qui domine. Alors on ferme les yeux, et on se laisse faire tandis qu’il nous propose d’explorer des univers tous plus envoûtants les uns que les autres. Certaines mélodies sont entraînantes, entêtantes. D’autres plus langoureuses, un peu plaintives. D’autres encore ont quelque chose d’épique, de totalement cinématique qui nous projette dans un grand film d’aventure au cœur des steppes de Sibérie ou des forêts du Grand Nord…

Oui, comme vous le voyez, nous sommes partis bien loin d’Avignon ! Puis il nous parle de « l’angoisse du silence » qui a donné un morceau à trois violoncelles. Et nous y voilà donc… ces fameuses Musiques pour violoncelles seuls… À l’aide d’un looper, instrument de plus en plus présent au théâtre, il enregistre des boucles sonores permettant à des phrases musicales de se superposer, de se se lier, de se répondre, de se décupler…

Une parenthèse musicale originale et captivante à découvrir pour seulement trois représentations dans ce Festival OFF.

Musiques pour violoncelles seuls, de et par Timothée Couteau, se joue au Théâtre des Lucioles, se joue au Théâtre de l’Adresse, les 11, 18 et 25 juillet, à 19h.

