Avignon 2021 – Baptiste Dupré nous fait demeurer un instant dans la beauté

Baptiste Dupré nous offre un univers musical qui fait du bien, entre folk et chanson française, teinté de nuances rock et de poésie.

Baptiste Dupré aura été notre petite parenthèse musicale de ce festival OFF. Et comme chaque année, notre détour par le théâtre de L’Arrache-coeur nous aura récompensés ! Nous y avions découvert et adoré Igit en 2018, ou encore Buridane et Govrache en 2019. Et il semblerait que notre playlist soit partie pour s’agrandir encore… !

Une plume vagabonde

La magie opère dès les premiers instants. Il y a d’abord un grain de voix dans lequel semblent s’être nichées les émotions et la beauté du monde. Le genre de voix qui ne chante pas une chanson, mais qui vous la conte. L’effet est immédiat, on n’a qu’une seule envie : fermer les yeux, se blottir au creux des mots et se laisser conduire par le courant de la rivière à travers mille paysages, récits et confidences. Se laisser surprendre aussi – et rire ! – lorsqu’au détour d’une chanson surgit une question existentielle peu banale… !

La nature n’est cependant jamais loin dans les textes de cet ardéchois, comme dans les anecdotes qu’il nous livre joyeusement entre deux chansons – sous le regard complice de ses musiciens – et qui nous donnent l’impression de passer un moment entre amis. Un sacré bon moment ! Car il se dégage beaucoup de sympathie, de simplicité et de douceur de cet auteur, compositeur, interprète qui panse le monde de sa poésie.

Un savoureux moment de partage

Il y a un petit air du talentueux groupe belge Balimurphy – l’accordéon en moins – dans ces sonorités, ces élans mélancoliques et cette poésie du quotidien qui nous chatouille le cœur. Une poésie qui a les pieds ancrés dans la terre, les ailes au vent, l’espoir en bandoulière. Basse, violon et même un brin de saxophone se partagent délicieusement la partition. Sans oublier cet étrange et fascinant instrument qui fait onduler les notes et nous envoute : la scie musicale !

Baptiste Dupré est un artiste touchant et solaire qui nous raconte le bonheur, le temps qui passe, la beauté de l’instant présent, l’espoir, la tendresse… La musique ainsi parfois se fait caresse et compose des instants précieux qu’il faut chérir. Une très jolie découverte qui fait du bien au cœur, à l’âme, et aux oreilles… et qui nous rend plus que ravis d’être contents !

Baptiste Dupré en concert au Théâtre de l’Arrache-Cœur, à Avignon, du 07 au 30 juillet à 18h50. Relâche les lundis.

Puis en tournée en France.

