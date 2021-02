Top 5 des jeux vidéo proposant des jeux de hasard

By Contributeur

Avec les longs confinements liés à la pandémie du Coronavirus, les jeux vidéos ont connus une explosion sans précédent et se jouent désormais dans la plupart des foyers. Finis les préjugés du geek boutoneux et asocial. Les jeux vidéos touchent toute la population, quelque soit l’age ou le sexe. Alors analysons quels sont les meilleurs jeux vidéos proposant des jeux de hasard…

Notre top 5 des jeux de hasard

L’offre sans cesse grandissante des jeux vidéos rend difficile (et vite obsolète) toute tentative de classification. Néanmoins, voici actuellement notre Top de ces jeux.

Outre les classiques jeux de Poker en ligne et le Casino en ligne JackpotCity, notre Top 5 des jeux en ligne proposant des jeux de hasard inclus également Fallout 2 (un jeu vidéo de combats où la chance et le hasard jouent un rôle prépondérant), ainsi que Diablo et Alex Kids.

Poker en ligne

Casino en ligne JackpotCity,

Les jeux Fallout

Les jeux Diablo

Le jeu Alex Kids

L’intérêt de ces jeux

L’attrait grandissant pour ces jeux se justifie principalement par le fait qu’aucune partie ne sera similaire à la précédente, et par conséquent il sera beaucoup plus difficile de se lasser de ce type de jeux. En plus de la part d’inconnu, certains joueurs adorent le fait de ne pas pouvoir tout controler (comme dans notre vie quotidienne).

Comment s’améliorer dans des jeux de hasard ?

Il est évidemment difficile de s’améliorer dans les jeux où le hasard joue une part si importante. Néanmoins, il convient de garder à l’esprit que, même pour ces types de parties, on peut apprendre tous les jours, notamment dans la gestion de ses émotions. Apprendre à diminuer sa frustation fasse à un « mauvais » tirage, garder son sang froid, permet ensuite d’être plus objectif dans les décisions qui seront prises.