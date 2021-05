By Clem MP

Angels of Death arrive en librairies

Angels of Death, le manga dérivé du jeu vidéo d’aventure et horreur éponyme pointe le bout de son nez le 6 mai en librairies.

Angels of Death conte les péripéties de Ray, une adolescente de 13 ans, qui se réveille amnésique dans les sous-sols d’un immeuble. Dans sa fuite, elle croise un tueur en série, Zack. Celui-ci, plutôt que de la tuer immédiatement, lui propose un marché qui fera d’eux des partenaires. Ray s’embarque alors dans une course effrénée à la croisée de la vie et de la mort.

Il s’agit d’une œuvre axée survival horror accompagnée d’une bonne dose d’effusions sanguines. Les aficionados de puzzle game se verront aussi ravis, puisqu’elle en reprend les codes. Sa plus grande singularité reste son héroïne, qui, plutôt que de se battre pour sa survie, abdique dès le départ en acceptant de mourir.

Ce manga est une adaptation du jeu vidéo RPG éponyme de Makoto Sanada sorti en 2015. Ce dernier étant publié à partir de 2016 au Japon, il est aujourd’hui conclu en 12 volumes. En France, c’est l’éditeur Mana Books qui se chargera de sa publication. Il compte en outre une version animée de 12 épisodes produite par le studio J.C. Staff (auquel l’on doit Food Wars).

Le volume 1 d’Angels of Death sortira le 6 mai en librairies aux éditions Mana Books.

©Kudan Naduka / Makoto Sanada / Mana Books

(Visited 9 times, 9 visits today)