Scotchées sur des bancs : nouveau clip psychédélique de MHUD

Parmi les nouveaux espoirs de la scène rock française, on peut désormais compter MHUD. Fondé en 2016, le groupe originaire de Strasbourg a forgé sa réputation en multipliant les concerts. Supersonic, le Réservoir ou encore le Bus Palladium font notamment partie des scènes parisiennes à l’avoir vu éclore. À la fois old school dans ses solos de guitare efficaces et contemporain avec son look barbe de trois jours, MHUD pourrait rapidement sortir du lot.

« MHUD remet au fur et à mesure les pendules à l’heure » OUI FM

Mêlant riffs saturés et électro à une voix mi-suave, mi-cassée mais jamais mièvre, son style présente une réelle identité. Certaines paroles et atmosphères rappellent le génial Hubert Félix Thiéfaine, quelques parties guitaristiques sonnent comme celles de Charlélie Couture… Ajoutez à cela un synthétiseur maîtrisé et un travail poussé sur l’esthétique visuelle et vous obtenez le nouveau clip de Scotchées sur des bancs. Sortie début octobre, cette vidéo traduit l’intérêt de l’artiste pour la peinture et les arts graphiques. Conjuguant effets kaléidoscopiques et lumières psychédéliques, il constitue une plongée sympathique dans l’univers très spécial de MHUD.

Le nouveau clip de Scotchées sur des bancs est disponible depuis début octobre. Le premier album du groupe, Cheval de Bataille, est en vente depuis le 12 juin dernier.