Fishback, Franz Ferdinand.. l’actu musicale de cette fin janvier

Alors que le premier mois de cette drôle d’année (encore une, décidemment) s’apprête à tirer sa révérence, on fait le point sur l’actualité musicale au détour des titres qui ont marqué notre semaine.

Fishbach – Dans un fou rire

4 années depuis le formidable À ta merci, et un passage par le petit écran avec l’adaptation de Vernon Subutex sur CANAL+, et enfin le retour de notre très chère Flora Fischbach aux affaires. La sortie d’Avec les yeux, son deuxième album prévu pour le 25 février n’en finit plus de nous faire saliver depuis les sorties des fabuleux singles Téléportation et Masque d’or, que ce Dans un fou rire vient formidablement compléter. Écrit un soir d’hiver confiné, Fishbach signe une envoutante partition mélancolique d’une femme rêvant du dehors, épuisée par une solitude qui dévaste. Superbe et envoutant.

Benjamin Epps – TOUT DROIT DE LA BANQUE

Benjamin Epps n’est pas prêt à faire mentir les solides espoirs que beaucoup placent en cette brillante révélation. Plume acérée, flow et instrus à l’ancienne, Vous êtes pas contents ? Triplé , son troisième EP, clin d’œil à une déclaration de Killian MBappé atteste de la hargne et du talent du jeune MC qui n’en finit plus d’aligner les collaborations prestigieuses, d’un artiste qui n’a définitivement pas fini de nous surprendre.

Sébastien Tellier – Clair-obscur

Sébastien Tellier avait aligné deux projets en 2020, son neuvième opus sous influence PNL Domesticated et le magnifique album rétrospectif Simple Minds, où l’artiste barbu revisitait sa discographie dans une volonté d’épure et de dépouillement. Le voici donc de retour, après deux singles, l’un Birthday Boy pour son 46ème anniversaire, et une reprise du Feels like summer de Childish Gambino pour signer la bande originale du dernier défilé Chanel. En découle tout son talent de compositeur symphonique, signant ici une partition aussi touchante qu’intimiste dont ce Clair-obscur se révèle être une parfaite mise en bouche.

Franz Ferdinand – Curious

20 ans de carrière cette année pour les Franz Ferdinand. L’occasion pour la bande d’Alex Kapranos de sortir un best-of, Hits to the Head, et de dévoiler un titre inédit, ce dansant Curious, qui ramène un peu de confiance après le décevant Always Ascending sorti en 2018. Court mais rythmé et entrainant, on espère retrouver Franz Ferdinand au sommet pour cette seconde partie de carrière que l’on espère plus surprenante et renouant qualitativement avec les formidables premiers albums du groupe .