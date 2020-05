Justice League : la Snyder Cut arrive en 2021

Zack Snyder vient de dévoiler au détour d’un Watch Party de Man of steel que son director’s cut de Justice League arrivera sur HBO Max en 2021.

Il semblerait que le grand dieu des comicbook movie ait entendu les prières des fans puisque que le Snyder’s Cut de Justice League, réclamé depuis longtemps, devient une réalité. Une bonne revanche pour le réalisateur qui s’était vu pousser vers la sortie suite au avis mitigés de BvS et remplacé par Joss Whedon qui n’aura pas réussi à sauver le film. Un aveu aussi de la totale ingérence du studio de la Warner quant à sa saga super-héroïque.

Snyder aura réussi à négocier son director’s cut et 20 à 30 millions de dollars pour le mettre en oeuvre, suite à une réunion avec les exécutifs du studio dont Walter Hamada, qui a repris la tête de DC Films après Jon Berg et Geoff Johns, ainsi que Jim Lee, le directeur de publication de DC Comics. Alors qu’il avoue ne pas avoir vu la version cinéma, le cinéaste confie que ce sera une version “entièrement neuve”, pour laquelle il réunira une équipe de post-prod et fera revenir les acteurs pour des dialogues.

Le Hollywood Reporter précise que la forme finale de cette version n’est pas encore définie. Soit un long métrage de 4h, soit une mini-série. Dans tous les cas, cette petite victoire de l’artiste sur la grosse machine commerciale nous donne du baume au coeur dans une industrie qui brime de plus en plus ses auteurs. Mais est-ce que cette version sera vraiment la saint graal tant attendu ou juste une déception de plus ? Rappelons que le plus libre BvS était loin d’être avare en défaut… Zack ne gâche pas ta chance unique.

Le Zack Snyder’s Justice League sortira en 2021 sur HBO Max.