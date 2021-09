James Bond débarque sur Salto !

By Emeric Bispo

James Bond, le plus célèbre des agents secrets s’apprête à débarquer sur notre plateforme française Salto !

Vous voulez vous faire un petit marathon 007 avant la sortie de Mourir Peut Attendre ? Et bien cela sera bientôt possible sur Salto ! En effet, la plateforme créée par les chaînes de télévision françaises a acquis les droits de diffusion et s’apprête à proposer la collection entière de James Bond à partir du 24 septembre prochain !

Une surprise puisqu’avec le récent achat de la MGM par Amazon, on aurait pu s’attendre à retrouver l’agent secret sur Prime Vidéo. Quoiqu’il en soit, les fans pourront se faire une petite mise à jour de la saga grâce à Salto avant l’arrivée en salle du 25ème et dernier opus avec Daniel Craig. Une occasion à ne pas louper !

