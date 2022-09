GTA IV, Disney, Kalash & Damso… notre récap de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! C’est l’automne et bien que la météo se refroidit dehors, l’actualité culturelle reste chaude comme la braise ! Des licenses qui ressurgissent du passé, avec Mrs. & Mrs Smith, du neuf avec le nouveau film d’animation Disney ou encore de l’explosif avec la plus grande fuite de l’histoire du jeu-vidéo… On vous explique tout !

Côté ciné,

Avalonia, l’étrange voyage (Strange World) est le nouveau long-métrage de Disney. La bande-annonce a été révélée mercredi 21 septembre. On découvre une famille d’explorateurs qui partent à la recherche d’un monde inexploré… Le site de Disney Plus n’annonce cependant pas de date de sortie en France. Il semblerait d’ailleurs que le film ne connaisse pas de sortie salle et seulement une sortie via le site de la plateforme de streaming…

Selon nos confrères de chez Deadline, Keanu Reeves aurait accepté de reprendre le rôle de l’exorciste John Constantine dans le film Constantine 2. Le réalisateur du premier film, Francis Lawrence, reviendrait également derrière la caméra. Il aura donc fallu attendre 17 ans pour retrouver le héros de DC qui avait récolté avec son premier volet 200 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Le premier volet est actuellement disponible sur Netflix.

Côté série,

Si vous ne le saviez pas encore, Amazon Prime travaille sur l’adaptation série de Mr. & Mrs. Smith. Un premier duo avait été annoncé, avec Donald Glover et Maya Erskine dans les rôles éponymes. On a appris cette semaine grâce à nos collègues de chez Variety que le casting serait également composé de Michaela Coel, John Turturro et Paul Dano. Parker Posey et Wagner Moura ont également rejoint le casting de la série.

D’après The Hollywood Reporter, une série adaptée du long-métrage Scanners de David Cronenberg est en développement chez HBO. Celle-ci prolongerait l’univers créé par l’auteur en 1981. Elle raconte la traque de deux femmes par des agents aux pouvoirs démesurés. Elles devront apprendre à travailler ensemble afin de survivre et de renverser un complot mondial… Le scénariste William Bridges (Black Mirror, Stranger Things) sera également le showrunner de la série. Le producteur et réalisateur Yann Demange (Lovecraft Country) sera également de la partie. Enfin, la série sera supervisée par le seul et unique David Cronenberg en tant que producteur exécutif de la série. Aucune date de sortie n’est connue à ce jour. En attendant, l’artiste s’apprête à tourner son nouveau long-métrage The Shrouds à Toronto en mars 2023. Après une première collaboration dans Les Crimes du futur, il mettra à nouveau en scène Léa Seydoux, mais cette fois-ci aux côtés de Vincent Cassel.

Côté musique,

Kalash et Damso ont sorti ce vendredi un nouveau morceau, intitulé Malpolis. Les deux rappeurs avaient publié en début de semaine un numéro de téléphone en story Instagram. Il permettait aux utilisateurs d’entendre un extrait du titre. Le duo n’en est pas à son premier featuring. En effet, on se souvient encore de Mwaka Moon en 2017 qui a connu un succès populaire.

Le monde artistique s’est remis sur scène ce weekend, avec le festival de musique Détonation à Besançon. Il a accueilli une riche programmation d’artistes, avec Vitalic ou encore Meute. Alors qu’il s’est fini sur une performance de Juliette Armanet, Détonation s’est ouvert avec un show spécial du groupe Bigger intitulé Bigger & The Damned 12. Le groupe de pop rock anglais s’est associé à un orchestre Bisontin de 12 musiciens pour un show exceptionnel. Une performance dont le festival et la ville se souviendront pendant longtemps.

Côté jeux-vidéo,

Le jeu vidéo Les Sims 4 sera téléchargeable et jouable gratuitement dès le 18 octobre 2022. La nouvelle concerne toutes les plateformes sur lesquelles le simulateur de vie est disponible. Les différents packs et extensions restent cependant payantes. L’éditeur Electronic Arts a également précisé qu’un kit spécial sera offert aux joueurs disposant déjà du jeu, disponible jusqu’au 17 octobre via le menu principal.

Vous l’avez peut-être remarqué cette semaine sur les réseaux sociaux : Rockstar Games a été victime d’une fuite massive de vidéos de Grand Theft Auto VI. L’internaute, du pseudo de teapotuberhacker, a publié au moins 90 vidéos du développement du jeu, présentant notamment des éléments de gameplay de scénario, mais pas seulement. Le code source du jeu aurait été révélé en partie… Le développeur ainsi que le distributeur Take-Two Interactive ont travaillé activement tout au long de la semaine pour retirer un maximum des éléments uploadés, confirmant ainsi l’authenticité des vidéos via Twitter.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Côté lecture,

Le manga Hunter X Hunter aura droit à son très attendu tome 37 le 4 novembre prochain au Japon. Créé en 1998 par Yoshihiro Togashi, le manga raconte les aventures du jeune Gon en quête de devenir un Hunter. Le mangaka avait pris congé en 2018 pour soigner ses graves blessures de dos, le rendant incapable de s’asseoir correctement notamment… Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment pour le territoire français.

Stephen King est de retour, mais pas pour jouer de mauvais tour ! Billy Summers est le nouveau roman de l’auteur légendaire. Il raconte l’histoire de Billy, un sniper vétéran hanté par les fantômes de son passé… Le tueur à gage retraité va devoir honorer un ultime contrat qui pourrait lui rapporter 2 millions de dollars. On lui donne la couverture d’un écrivain. Passionné de littérature, le héros éponyme se met alors à écrire son autobiographie.

Côté spectacles,

Le festival Fifigrot a fait son ouverture lundi 19 septembre avec le nouveau long-métrage de Quentin Dupieux : Fumer fait tousser. D’abord diffusé à Cannes cette année en hors-compétition en séance de minuit, il faudra attendre le 30 novembre pour découvrir en salle la nouvelle comédie du réalisateur.