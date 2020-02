Dreams l’exposition interractive : Christophe Villedieu dévoile ce qui rend Dreams si unique

Dreams est un jeu vidéo de création produit par Sony. Du 12 au 16 février 2020 à Paris (3 rue Portefoin, 75003) a lieu une exposition interactive qui lui est dédiée. Nous y avons rencontré Christophe Villedieu, game designer chez le studio de développement Media Molecule.

Il nous explique en quelques minutes ce qui rend Dreams unique, ce que l’on peut trouver dans l’exposition et comment Dreams peut changer des vies…

Jouer dans une exposition interractive

Organisée à l’occasion du lancement du jeu (sortie le 14 février 2020, en exclusivité sur PlayStation 4), l’exposition interractive propose aux visiteurs de découvrir 12 œuvres imaginées / créées spécialement pour l’occasion par Oskunk, Le Diamantaire, Toxic Avenger ou encore Piano Novel, et certaines en collaboration avec des Dreamers (joueurs les plus talentueux sélectionnés par le studio).

L’objectif est de présenter toutes les possibilités de créations dans le jeu vidéo. En parallèle de l’exposition, une Gamejam en partenariat avec l’école ICAN (hackathon où les participants groupés en équipe doivent créer un jeu vidéo) sur le jeu vidéo Dreams a été organisée les 12 et 13 février 2020.

Les points forts du jeu Dreams

Par les créateurs de LittleBigPlanet, Dreams est une expérience dans laquelle les joueurs peuvent tout créer, d’un jeu de plateforme à un film, d’une sculpture à un concert… les possibilités sont aussi infinies que ton imagination.

Les joueurs peuvent accéder à toutes les créations de la communauté, non seulement pour les découvrir mais aussi pour les remixer selon ses propres envies. Il est possible d’explorer l’univers de Dreams en commençant par le mode Histoire, avec trois aventures différentes et une démonstration époustouflante de ce qu’il est possible de créer.

Exploration : découvre un mode histoire , «Le rêve d’Art», ou le «Dreamiverse» pour visionner, écouter et essayer les nombreuses créations partagées par les autres joueurs.

Expression : l’outil de création de Dreams te permet de développer tes propres jeux, composer de la musique, peindre une œuvre d’art…

Communauté : partage tes créations avec le reste du monde. Utilise et modifie les créations des autres joueurs et collabore avec eux.

Dream est sorti le 14 février 2020, en exclusivité sur PlayStation 4.