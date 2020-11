Deadpool 3 officiellement en production chez Marvel Studios !

Deadpool sera le premier héro de l’écurie 20th Century Fox à voir le jour sous la direction de Kevin Feige et Disney !

Selon Deadline, après plusieurs rencontres entre Ryan Reynolds et différents auteurs, l’interprète/producteur de l’anti-héros a posé son dévolu sur les sœurs Wendy et Lizzie Molyneux ! Exit donc du duo d’origine de Paul Wernick et Rhett Reese, pour laisser place aux scénaristes des séries The Great North et Bob’s Burgers, de multiples fois nommés aux Emmy Awards.

Malgré le développement précoce du projet, le film serait bien une nouvelle fois Rated-R mais n’a pour le moment pas de réalisateur, David Leitch ayant un calendrier trop chargé pour revenir derrière la caméra. Reste à savoir si le héros sanglant subversif s’incrustera dans le MCU aux côtés des autres héros plus grand public ou continuera à faire son petit bonhomme de chemin seul de son côté comme ce fut le cas à l’époque de l’univers X-Men de la Fox.

Deadpool 3 n’a pour le moment aucune date de sortie calée dans l’agenda déjà bien chargé de Marvel Studios.