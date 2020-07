Critique – Toï Toï ou l’album qui tombe à pic

Après une année 2019 passée sous les feux des projecteurs, Suzane a sorti son premier album intitulé Toï Toï en ce début 2020. En voilà un titre bien intriguant… difficile de deviner quels sujets la jeune avignonnaise a l’intention d’aborder. Sauf, si vous la suivez de près et savez dans quelles grandes causes elle est engagée.

Tu trouveras dans mes chansons…

Exit les chansons d’amour à l’eau de rose ou aux paroles à la qualité douteuse. Avec Suzane place aux textes engagés à propos de l’écologie avec Il est où le SAV ?, la cause LGBT+ à travers P’tit Gars et la place des femmes illustrée dans Madame Ademi. Mais aussi aux critiques salées sur des problèmes de fond de notre société, mis en exergue dans La Flemme ou Le Potin. Loin de la virulence d’un Renaud (comme dans Hexagone ,par exemple) pour traiter ces sujets sensibles, elle passe par la mise en scène ou joue la carte de l’ironie.

Elle glisse aussi en troisième position, Suzane qui, comme son nom l’indique, se veut autobiographique et révèle par la même occasion la place qu’occupent les musiciens dans la France d’aujourd’hui.

Et tu danses, danses, danses !

Suzane ne chante pas sur le ton de la complainte, elle déplore d’un ton parfois sarcastique mais toujours en rythme sur fond électro branché. Attendez vous à ce que les refrains de Pas Beaux et 4 Coins du Globe tournent en boucle quelques heures dans votre tête !

Toutefois, même si la volonté de proposer des mélodies fortes et soignées se ressent, elles restent globalement peu diversifiées. Seules Anoushka et Novembre, plus douces, se détachent en renouant avec des instrumentals plus douces et des airs plus lents.

Féminin singulière

À tous ceux qui s’inquiétaient de l’avenir de la chanson française, Suzane a clairement démontré tout au long des 14 titres de Toï Toï que la chanson à texte n’est pas morte et enterrée. Et qui plus est, en arrivant à les apposer sur des mélodies électro entraînantes parfaites pour l’été. Tout en évitant la redondance grâce à la diversité des sujets abordés de façon poignante.

Toï Toï est sorti le 24 janvier 2020.