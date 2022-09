Critique BTS Le guide ultime : you’re in the army now !

BTS Le guide ultime retrace le parcours spectaculaire du légendaire groupe de K-Pop à l’influence et au succès planétaires.

BTS Le guide ultime explore les coulisses du plus grand groupe de K-pop de la planète, et nous présente chacun de ses membres. Évidemment destiné aux fans, ce guide non officiel et généreusement illustré permet de comprendre l’influence du boys band coréen bien au-delà de la musique et des frontières.

Un véritable phénomène culturel et sociétal

Découverts en 2013, les BTS collectionnent les records de ventes et les récompenses. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook ont en effet conquis le monde entier et font ainsi hurler les fans dans toutes les langues ! Du jamais vu pour un groupe asiatique. Mais cette success story ne doit rien au hasard…

© Disney

Des artistes complets, des performances millimétrées, une esthétique très travaillée, des messages prônant de belles valeurs et notamment l’acceptation de soi, une relation très forte entretenue avec leurs millions de fans… Fabriqué par Big Hit Music, le groupe a trouvé la recette qui fonctionne mieux que les autres. Et, au-delà de l’industrie de la pop coréenne, c’est l’industrie mondiale de la musique qu’ils sont venus bouleverser !

N’appartenant pas à la BTS Army, c’est par pure curiosité que nous avons eu envie de feuilleter cet ouvrage. En effet, nous avions envie d’en savoir un peu plus sur ces artistes hors-norme, ayant écoulé le plus de disques (tous formats confondus) en 2020 et 2021. Et si nous n’avons pas matière à comparer avec d’autres ouvrages du genre, on peut toutefois reconnaître que les éditions Ynnis nous proposent un guide à la fois clair, instructif et concis.

Le guide ultime, vraiment ?

À travers les pages de ce guide, on part donc à la rencontre des Bangtan Boys avant même leur célébrité. On découvre ainsi de quelle manière ils ont uni leurs influences pour créer quelque chose de totalement nouveau dans le paysage musical. On suit leur évolution en même temps que l’on découvre individuellement chaque membre du groupe et chacun de leurs albums.

© 2021 Ynnis Éditions

Les fans apprécieront tout particulièrement les nombreuses photographies, dont quelques-unes s’étalent en double-page, ainsi que les citations des membres du groupe qui parsèment l’ouvrage. On attendrait tout de même un peu plus d’épaisseur pour un « guide ultime ». D’autant que ce n’est pas la matière et les anecdotes qui doivent manquer si l’on considère leur parcours et leurs succès depuis leurs débuts…

« Nous nous sommes réunis autour d’un même rêve : écrire, danser et produire des chansons qui reflètent nos origines musicales mais aussi nos valeurs de tolérance, de vulnérabilité et de succès. »

Et tandis que les membres du groupe ont annoncé cet été vouloir faire une pause et se pencher sur leurs carrières individuelles, Disney + vient de mettre en ligne un de leurs concerts enregistré à Los Angeles, Permission to Dance on Stage. Le groupe devrait également apparaître dans un autre projet bientôt diffusé par la plateforme. De quoi faire patienter les fans en attendant, peut-être, un dixième album…

BTS Le guide ultime, de Malcolm Croft, est paru le 14 septembre 2022 aux Éditions Ynnis.