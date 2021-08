By All : le réalisateur de Creed II dans un monde dystopique sans police pour Warner

Nous apprenons aujourd’hui via The Hollywood Reporter que Warner Bros développe By All, un thriller d’action se déroulant dans un monde dystopique. Déjà présenté comme le début d’un potentielle franchise lucrative, le film est chapeauté par l’équipe derrière Creed II, à savoir le réalisateur Steven Caple Jr. et les deux scénaristes Tony Rettenmaier et Juel Taylor.

By All suivra donc Donte, un homme en fuite après de tragiques évènements, dans un monde sans police, et où la justice est orchestrée par l’opinion publique. Un postulat de base des plus prometteurs, qui se veut également pertinent à l’heure du « tribunal du web » ou l’importance croissante des opinions de la twittosphère.

Un sujet de choix donc, d’autant que la série Black Mirror avait légèrement abordé cette thématique où la voix du plus grand nombre était juge et bourreau dans White Bear (La Chasse) et Hated in the Nation (Haine Virtuelle). Et pour le rôle principal, on retrouvera ni plus ni moins que le prolifique Yahya Abdul-Mateen II !

Depuis The Get Down sur Netflix, l’acteur aura vu sa carrière décoller considérablement : de Aquaman (et sa suite) à Watchmen, en passant par Us ou Les Sept de Chicago, on le retrouvera bientôt dans Candyman, Matrix 4, le préquel de Mad Max Furiosa et chez Michael Bay dans Ambulance. Avec un tel projet sur le feu, nul doute que le grand public risque bien de retenir son nom à rallonge ! Quand à Caple Jr., ce dernier est pour le moment occupé sur Transformers – Rise of the Beasts, prévu pour juillet 2022.

By All n’a pour le moment aucune date de sortie