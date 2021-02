By Contributeur

Les albums musicaux les plus attendus de 2021 !

Chacun a son style musical. Certains raffolent des rappeurs et de leurs textes saccadés, d’autres préfèrent les paroles profondes sur des sonorités plus douces. Dans tous les cas, 2021 verra la sortie de nombreux albums. Retrouve les opus français et internationaux à ne pas manquer cette année !

« Bateaux-Mouches » by Eddy de Pretto

Après « Cure » sorti en 2018, Eddy de Pretto revient avec un nouvel album. L’interprète de « Kid » vous ravira avec une œuvre plus personnelle. En effet, « Bateaux-Mouches » est une rétrospective de ses premières années en tant que chanteur.

Eddy de Pretto y décrit les années passées sur les embarcations emblématiques de la Seine à faire de nombreuses reprises. Avec un mélange de pop et de soul urbaine, le chanteur nous offre un moment de nostalgie.

Cet artiste nominé plusieurs fois aux Victoires de la musique a plusieurs projets pour 2021. Il prévoit notamment la sortie d’un autre album dans le courant de l’année. Par ailleurs, il envisage une représentation pour faire découvrir son œuvre à ses fans.

Retour sur « Aimée » de Julien Doré

Bien avant la crise du coronavirus, Julien Doré avait terminé son album baptisé « Aimée ». Et sa sortie en 2020 en avait étonné plus d’un ! En effet, contrairement à ses œuvres précédentes, cet opus ne parle pas d’amour, mais d’environnement. C’est également un retour aux sources pour le chanteur.

Cette année, il souhaite partager son nouvel album avec vous. Ainsi, vous retrouverez Julien Doré en concert dans toute la France. Pour connaître les différentes dates, rendez-vous sur Internet. De nombreux sites vous renseigneront sur les concerts prévus de Julien Doré en 2021.

Ses spectacles vous donneront l’occasion de découvrir la nouvelle direction musicale du chanteur. Ses textes engagés aux sonorités envoûtantes présentent une autre facette de lui. N’attendez plus pour réserver des places de concert pas chères pour le concert de Julien Doré.

« Certified Lover Boy » de Drake

Outre-Atlantique, le nouvel opus de Drake est très attendu. Si sa sortie officielle n’a pas encore été annoncée, les fans l’attendent pour ce mois de janvier 2021. Avec cet album, le rappeur laisse s’exprimer une autre part de sa personnalité.

Comme l’indique le titre, Drake met en avant son côté lover dans plusieurs morceaux. Le titre « Laugh Now, Cry Later » donne le ton pour le reste de l’album. Reconnu comme étant l’artiste le plus écouté sur Spotify, Drake créera assurément la surprise avec cet opus inédit.

« Better » (?) de Zayn

Rendu célèbre grâce au groupe One Direction, le chanteur Zayn Malik mène une carrière solo depuis 2015. Ainsi, il a déjà sorti 2 opus au succès retentissant : « Mind of Mine« , sorti en 2016 et « Icaru Falls » en 2018.

Récemment devenu père, le jeune chanteur se prépare au lancement d’un nouvel album. Des rumeurs circulent à son sujet. Nombreux sont ceux qui affirment qu’il se nommera « Better », en référence au single paru.

Dans tous les cas, les fans de Zayn seront surpris. Le chanteur était aux commandes pour la création de ce nouvel opus. Cela laisse présager des morceaux inédits à découvrir absolument.