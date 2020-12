4 films sur le Bitcoin à regarder en période de confinement de Coronavirus

Petit à petit, le Bitcoin attire l’attention de l’industrie cinématographique. Le Bitcoin a la particularité de faire partie des différentes industries déjà bien établie dans le monde. De son côté, l’industrie cinématographique n’échappe pas au phénomène causé par la crypto-monnaie. Bien qu’ils soient peu nombreux, plusieurs films traitent du sujet du bitcoin ou des crypto-monnaies.

En plus du divertissement, les films relatifs au Bitcoin abordent les bases des crypto-monnaies. Le confinement que vivent des milliers de personnes dans le monde est l’occasion idéale pour les découvrir. Nous vous avons sélectionné 4 films sur le Bitcoin afin que vous puissiez en profiter au chaud.

Crypto (2019)

Ce film dramatique et à suspense se déroule aux États-Unis lorsqu’un auditeur est envoyé dans une banque à New York. Cet auditeur est surpris lorsqu’il découvre un flux d’argent suspect lié à l’achat de crypto-monnaies. Des sujets connus tels que le blanchiment d’argent via les crypto-monnaies, l’exploitation minière et même la manipulation du marché de la crypto-monnaie par de puissantes entités de la finance traditionnelle sont abordés dans le film.

Crypto est sorti en salles le 12 avril 2019, avec la participation de Kurt Russell, acteur reconnu de l’industrie cinématographique, qui a attiré l’attention de personnes connaissant les crypto-monnaies. Il a critiqué le peu d’importance qu’ils accordaient aux crypto-monnaies dans l’intrigue du film. Cependant, c’est un film que vous apprécierez si vous êtes un passionné de Bitcoin et de crypto-monnaie.

La blockchain et nous (2017)

Ce film documentaire a remporté le prix du meilleur court-métrage documentaire au Open Everything Film Festival en 2018. Il a attiré l’attention grâce à son sujet principal : l’impact que la technologie blockchain et les crypto-monnaies sur la société depuis le lancement de Bitcoin en 2009.

Dans le documentaire, plusieurs représentants importants de l’industrie sont interviewés. Taylor Gerring, cofondatrice d’Ethereum, et Perianne Boring, fondatrice et présidente de la Chambre de commerce numérique aux États-Unis, racontent leur expérience personnelle sur la façon dont ils ont découvert le Bitcoin et quelles sont leurs attentes pour l’avenir.

Magic Money: La révolution Bitcoin (2017)

Ce film documentaire, réalisé par Tim Delmastro, tente d’explorer les mystérieuses origines du Bitcoin, quel est le rôle de la crypto-monnaie dans la société et comment il peut façonner cette société à l’avenir. Le film explique également les concepts de base sur la crypto-monnaie et sa technologie, qui visent à clarifier toutes les questions concernant le Bitcoin.

Ce film a été fait pour répondre aux préoccupations de la plupart des gens en matière de Bitcoin et de crypto-monnaies, donc si vous cherchez à en apprendre plus sur le Bitcoin, ce film est parfait pour vous.

L’expérience Bitcoin (2016)

Pal Karleson, le réalisateur du film, a mené une expérience au cours de laquelle deux membres de son équipe se sont rendus en Scandinavie pour savoir si le pays était prêt pour le Bitcoin. Le film documentaire montre comment la crypto-monnaie crée de l’inclusion pour la personne moyenne, économiquement parlant.

C’est un excellent film pour l’introduction de tout le monde au Bitcoin et aux crypto-monnaies, car il montre les avantages que les utilisateurs de crypto-monnaie gagneront à l’avenir, à mesure que l’adoption de ces dernières augmente.

Amund Sjolie Sveen emmène le public dans un voyage d’Oslo à Copenhague, en passant par Göteborg, Stockholm et d’autres destinations en Suède. Lors de la tournée, Sjolie Sveen explore les environnements et rencontre des personnes favorables au Bitcoin, y compris un échantillon hétéroclite d’avocats, de fonctionnaires, de passionnés et même de sceptiques.

