Des machines à sous aux couleurs des personnages Marvel

Marvel est depuis longtemps l’un des deux grands noms de l’industrie de la bande dessinée. Ces dernières années, ses superhéros sont devenus des personnages cultes, comme en témoigne le film The Avengers et d’autres longs métrages qui ont créé un univers cinématographique. La plupart de ces films sont devenus des blockbusters au box-office.

Avec autant de noms reconnaissables et des années de sorties de bandes dessinées, Marvel s’est créé une base solide de fans. Il n’est donc pas surprenant qu’un nombre de ces personnages et marques aient trouvé leur place dans les jeux de machine à sous en ligne. Il existe une multitude de jeux de super héros Marvel sur le marché, et nous vous proposons les meilleurs sur cette page.

©https://pixabay.com/photos/hulk-marvel-actionfigure-nerd-667988/

The Incredible Hulk (PlayTech)

La machine à sous The Incredible Hulk a été l'une des premières tentatives de Playtech dans la série des slots de la franchise Marvel. Cette activité possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes, et s'inspire en partie du film de 2008 avec Liv Tyler et Edward Norton. La configuration des slots ici était à l'origine de 5 rouleaux et 25 lignes de paiement, et c'était le schéma de The Incredible Hulk aussi. Mais, ensuite, celles-ci ont été augmentées à 50 pour accroître vos chances de gagner.

Les symboles présents incluent des voitures de police et des hélicoptères, des panneaux d’avertissement et la fameuse potion verte. On y trouve également des symboles de cartes moins payantes et, bien sûr, l’incroyable Hulk lui-même, qui agit comme un Wild. Ce jeu a une faible volatilité, et le taux de redistribution est fixé à 96,16 %. L’attraction principale réside dans les 4 célèbres jackpots progressifs liés au Marvel Jackpot Network.

©https://unsplash.com/photos/rkaahInFlBg

Iron Man 3 (PlayTech)

Iron Man 3 fait partie des jeux en ligne de la série Marvel. Basé sur le film Iron Man 3 de 2013 avec Robert Downey Junior, Iron Man, War Machine et Iron Patriot ont pour objectif de sauver le monde. Le film Iron Man 3 a été un grand succès à sa sortie et fait partie des 30 films les plus rentables de tous les temps !

Le jeu a 5 rouleaux et 25 lignes de paiement. Parmi les fonctions spéciales, vous trouverez plusieurs symboles spéciaux, des tours gratuits avec différentes options pour relancer les rouleaux, quelques jackpots progressifs et d’autres encore. Comme avec tous les jeux de casino en ligne Marvel, les joueurs ont la possibilité de remporter 1 des 4 jackpots progressifs aléatoires.

©https://pixabay.com/illustrations/captain-america-avengers-marvel-5692937/

Captain America (PlayTech)

L'un des jeux de super héros les plus célèbres sur les casinos en ligne est la machine à sous gratuite Captain America. Vous pouvez également jouer gratuitement à la démo de Captain America avant de décider si vous voulez déposer de l'argent réel. Dans le mode de la démonstration, il y a cinq rouleaux et 20 lignes de paiement.

L’activité rend hommage au super-soldat patriote, de sa détermination et de son courage inébranlables à son bouclier emblématique en passant par son costume rouge, blanc et bleu. Le symbole Scatter Captain America est le plus précieux de ces symboles, et en obtenir cinq sur une ligne de paiement active peut rapporter jusqu’à 10 000 pièces aux joueurs. En plus de ce format classique basé sur les rouleaux, ce jeu comporte également un symbole Wild pour compléter les combinaisons gagnantes.

©https://unsplash.com/photos/meqVd5zwylI

The Dark Knight (Microgaming)

L’un des plus grands films de super-héros de tous les temps est disponible sous la forme d’une machine à sous en ligne. The Dark Knight de Microgaming offre aux joueurs la possibilité de gagner des prix en espèces incroyables. Ce jeu à 243 lignes de paiement présente des graphismes impressionnants, mettant en scène vos personnages préférés du film de 2008 (The Dark Knight) qui a été un énorme succès.

Vous ressentirez vraiment la tension de la vie à Gotham City lorsque vous tournerez les rouleaux de la machine à sous The Dark Knight. La ville chaotique sert de toile de fond au jeu, dans l’attente de la prochaine grande vague de crimes. Heureusement, Batman est prêt à intervenir pour la sauver.

©https://pixabay.com/photos/spiderman-marvel-hero-super-hero-3309033/

Spider-Man (Playtech)

Il s’agit d’une machine à sous en ligne à 5 rouleaux et 25 lignes de paiement à thème de super-héros. Le jeu est basé sur le célèbre personnage éponyme, qui a été créé par Stan Lee en 1962 et qui, depuis, élimine les criminels avec ses toiles d’araignée.

La machine à sous Spider-Man consiste davantage à faire tourner les rouleaux qu’à tisser des toiles. Pour obtenir un gain, il suffit de faire apparaître au moins trois symboles identiques en séquence sur une ligne de paiement active. Les symboles correspondent à des valeurs de cartes allant du neuf à l’as, ou à des personnages et des objets associés à Spider-Man.

©https://pixabay.com/illustrations/thor-character-superhero-male-5858835/

Viking Gods: Thor and Loki (Playson)

Playson offre toujours une excellente expérience en ligne avec ses jeux gratuits de casino – machines à sous. Viking Gods : Thor and Loki fait partie de la collection de ce développeur. La meilleure machine à sous Marvel de Playson remplit toutes les conditions avec toutes sortes de fonctionnalités bonus et un gameplay passionnant.

Ce jeu disponible sur les sites de casino vous embarque dans une aventure épique à travers la mythologie nordique. Il se déroule dans un village viking gelé, et les rouleaux sont tapissés de runes et de joyaux. Il n’y a que 15 lignes de paiement, mais ce titre offre un potentiel de gain généreux sous la forme de fonctions bonus passionnantes.

Conclusion

Les superhéros, tant au cinéma que dans les machines à sous Marvel, connaissent un grand succès. Ce n’est pas étonnant, car les histoires captivantes et le thème qui les caractérisent sont à l’origine de ce succès. Transformez votre passion pour les comics en des opportunités de gains. Jouez à l’une des meilleures machines à sous mentionnées ici et voyez votre personnage préféré illuminer votre écran.