Festival de Cannes 2023 – Les incontournables de la Sélection officielle

Ça y est, on arrive à l’événement tant attendu qui redéfinit l’ordre mondial, bouleverse les économies des pays et qui sidère des milliards d’êtres humains à travers le globe et la galaxie : le Festival de Cannes ! Pour nos deux rédacteurs de l’Info tout court représentés à Cannes et à l’origine de cet article, c’est une addiction masquée en devoir journalistique. C’est notre piqûre cinéphile annuelle pour assécher notre soif de découvertes de nouvelles pépites cinématographiques contemporaines.

Pour se mettre dans le bain de la meilleure des manières, quoi de mieux que de vous présenter nos attentes de ce Festival (ne dites rien, nous savons qu’il y a mieux) ? Et peut-être avec un peu de chance et sans avoir vu aucun des films, on va vous donner en exclusivité et tout à fait objectivement le futur vainqueur de ce Cannes 2023 qui s’annonce épique.

© Paramount

Nicolas Diolez

Killers of the Flower Moon : certes le nouveau film de Martin Scorsese n’est pas en compétition, mais comment ne pas être extatique à l’idée de découvrir ce film fleuve de 3h26 avec un casting royal (De Niro, DiCaprio…).

Kuru Otlar Ustune (Les Herbes Sèches) : le spécialiste des films de 3h et grand gagnant de la Palme d’or 2013 avec Winter Sleep revient à Cannes et j’ai hâte de me plonger dans son univers dense et poétique.

May December : Après Carol avec Cate Blanchett et Rooney Mara, Todd Haynes réunit encore une fois deux actrices de premier plan avec Natalie Portman et Julianne Moore (déjà fabuleuse dans deux autres long-métrages du cinéaste, Safe et Loin du Paradis). Moi, ça me suffit à me motiver.

© Killer Films © Gloria Sanchez Productions

Dans la Toile : je l’attends au tournant ce film de Kim Jee-Woon. C’est le cinéaste par lequel j’ai fait mes premières armes de cinéphile dans le cinéma coréen. Mais celui-ci s’est fait rare et a loupé une excursion aux USA avec Le Dernier Rempart (2013).

Asteroid City : une œuvre de Wes Anderson est toujours un événement en soi. Après The French Dispatch présent en compétition officielle, le cinéaste au style si reconnaissable retourne aux États-Unis dans un patelin tout droit sorti de son imaginaire au fin fond du désert. Au casting, vous l’aurez deviné, c’est la tournée des stars : Tilda Swinton, Adrien Brody, Tom Hanks, Margot Robbie… Bref, ça promet !

© Universal Pictures

Charley Delaunay

Killers of the Flower Moon : une fresque proche du western de 3h26 où Martin Scorsese (Raging Bull, Les Affranchis, Le Loup de Wall Street) aborde un des versants sombres de l’Amérique du siècle dernier, avec un budget de superproduction et un casting impérial (Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons..) : impossible de trouver un film plus excitant !

Occupied City : Steve McQueen (Shame, 12 Years a Slave, Small Axe) revient en Hors Compétition avec le film le plus long de la sélection : un documentaire de 4h20 sur Amsterdam lors de l’occupation nazie. L’occasion d’adapter le bouquin éponyme de sa femme, tout en amenant une mise en perspective contemporaine. Bref un docu par un grand réal, on est toujours chaud !

© New Regency © Film4

Dans la Toile : Kim Jee-woon revient avec un film porté par Song Kang-ho (Parasite, Memories of Murder, The Host) ! Le réal a marqué la renaissance du cinéma coréen avec 2 Sœurs, A Bittersweet Life ou le monumental J’ai Rencontré le Diable, mais a subi une perte de vitesse depuis 10 ans. Avec un métrage abordant le 7e Art lui-même, on peut espérer un retour en grande pompe !

Mars Express : le génial Jérémie Périn (Lastman, Lastman Heroes) s’attaque à son premier long-métrage. Un récit adulte de SF qui lorgne vers le film noir à la Chinatown et des influences allant de 2001 à Robocop. Vu le pedigree du monsieur, difficile de ne pas être en turgescence complète !

The Zone of Interest : Presque 10 ans après l’excellent OVNI Under the Skin, Glazer revient avec un sujet brûlant : une romance entre un capo nazi et la femme d’un autre officier ! Un pitch classique pour un contexte étonnant, qui peut peut-être s’imposer comme le film polémique de la Sélection, doublée de la maîtrise formelle du cinéaste également derrière Sexy Beast et Birth.

© Film4

(BONUS) Indiana Jones et le Cadran de la Destinée : il y a d’autres films dignes d’intérêts, mais enfin voir ce que vaut la dernière aventure de Harrison Ford dans le rôle du plus célèbre aventurier du cinéma ne peut que titiller l’imagination. Cela tombe bien, on vous dit tout dès samedi !

